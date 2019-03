‚Stáhněte svůj klon a vymažte ho z kandidátky.‘ Tymošenková má kandidaturu jmenovce za Porošenkův trik

Nejen obvinění z kupčení s hlasy provázejí ukrajinské prezidentské volby. Na ostře sledované hlasování vrhají stín i poněkud neobvyklá nařčení. Stejné iniciály J.V.T., ba dokonce naprosto stejné příjmení má totiž dvojice kandidátů na nového prezidenta Ukrajiny: někdejší ukrajinská premiérka Julija Volodymyrivna Tymošenková a donedávna nepříliš známý poslanec Jurij Volodymyrovič Tymošenko. Kyjev 12:37 31. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někdejší ukrajinská premiérka Julija Volodymyrivna Tymošenková odevzdává svůj hlas ve volbách | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Místo běžných hlasovacích lístků připomínají spíš plachty. Je to jenom pár dní, co rotačky v ukrajinské tiskárně chrlily jeden hlasovací list za druhým. Na délku má každý z nich 80 centimetrů. O nejvyšší úřad se totiž uchází rekordních 39 kandidátů.

„Pokud byste všechny lístky vyrovnaly do řady za sebou, tak by dosahovaly délky 24 354 kilometrů. To je jako vzdálenost mezi Kyjevem a uruguayským hlavním městem Montevideem,“ citoval Radiožurnál šéfku ústřední volební komise na Ukrajině Teťjanu Slipačukovou.

Mezi devětatřicítkou těch, kdo touží stanout na v čele země, jsou taky čtyři ženy. Mezi nimi i bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková. Ta neskrývala obavy, že o postup do druhého kola by ji mohla připravit skutečnost, že na předlouhém seznamu kandidátu figuruje i její jmenovec: člen ukrajinské národní gardy a donedávna nepříliš známý poslanec Jurij Tymošenko.

„Pokud máte, pane prezidente, alespoň zbytek hrdosti, důstojnosti a respektu k úřadu, který zastáváte, stáhněte ten svůj klon - Jurije Volodymyroviče Tymošenka - okamžitě z prezidentských voleb a vymažte ho z hlasovacích lístků,“ naléhala expremiérka Tymošenková na dosluhující hlavu Ukrajiny Petra Porošenka.

I když hlasovací lístek nese vždy celá jména a příjmení všech kandidátů, chybí na něm loga stran nebo fotky kandidátů. Bývalá premiérka se proto bojí, že si ji někteří voliči mohou splést s jejím jmenovcem.

Sám Tymošenko se nařčením expremiérky brání. „Z ničeho nic na mě začne ječet, že jsem kandidátem jenom technicky, abych ji poškodil. Mám pravděpodobně větší morální právo říct jí: To ty jsi kandidátem jenom technicky, abys zastupovala zájmy oligarchů,“

O tom, kdo stane na dalších pět let v nejvyšším úřadu, může svým hlasem rozhodnout na 26,5 milionu Ukrajinců.