Zelenskyj se svými návrhy na změnu volebního systému neuspěl, parlament o nich ani nejednal

Zelenskyj chtěl, aby parlament ještě před předčasnými volbami plánovanými na 21. července zavedl poměrný volební systém a snížil volební práh pro vstup do parlamentu z pěti na tři procenta. Dosud je na Ukrajině polovina poslanců volena většinově a polovina poměrně.

Pro zařazení prezidentova návrhu na změnu volebního systému na pořad jednání hlasovalo jen 92 poslanců, pro další prezidentův návrh ohledně veřejných zakázek pak 127 poslanců, což ke schválení programu schůze nestačilo. Zapotřebí podle agentury Interfax-Ukrajina byla nadpoloviční většina 226 hlasů. Předseda sněmovny Andrij Parubyj pak schůzi ukončil.

Potíže nového prezidenta tím zřejmě nekončí. Parubyj ještě před ukončením schůze avizoval, že poslanci zažalují u ústavního soudu úterní dekret nového prezidenta o rozpuštění parlamentu a o vypsání předčasných voleb; sám jej kritizoval jako protiústavní.

Premiérova demise

Parlament také ještě nehlasoval, zda přijme demisi předsedy vlády - tu hodlá premiér Volodymyr Hrojsman podat po zasedání kabinetu, jak avizoval v pondělí v reakci na prezidentovo rozhodnutí rozpustit parlament. Hrojsman podle serveru 5.ua zopakoval, že demisi podá parlamentu ještě ve středu.

Zelenskyj o svolání mimořádné schůze požádal po úterní schůzce s vedením parlamentu a předsedy poslaneckých klubů. Opoziční poslanec Nestor Šufryč usoudil, že zákonodárci nového prezidenta „cynicky podvedli“, protože „dnes odmítli, na čem se včera domluvili“, místo aby prezidentovi rovnou řekli, že s ním nesouhlasí.

O tom, že sněmovna zavrhla předem domluvený kompromis, v kuloárech sněmovny hovořil i prezidentův poradce Ruslan Stefančuk. Domnívá se však, že o změně volebního systému se bude dál jednat.

Kupování hlasů

Zachování dosavadního volebního systému podle bývalé premiérky Julije Tymošenkové nahrává korupci, tedy kupování hlasů v obvodech, ve kterých se poslanci volí většinově.

„Staří politici si zvolili starý systém, protože jedině ten jim dává šanci pokračovat v politice. Spoléhají na to, že za peníze a za volební guláš znovu prolezou do parlamentu. Ale jsem přesvědčen, že se pletou,“ zareagoval sám Zelenskyj a vybídl voliče, aby 21. července zvolili nové politiky, schopné nejen řečnit o změnách, ale také takové změny učinit.

Jednačtyřicetiletý komik bez politických zkušeností vyhrál minulý měsíc prezidentské volby díky slibům, že skoncuje s korupcí a se starým politickým systémem. Zelenského strana nemá žádné zastoupení v dosavadním parlamentu, který prezident potřebuje ke schválení slibovaných reforem i zákonů nezbytných pro pokračování zahraniční pomoci.

Nový prezident se také ocitl pod palbou kritiky za svá první personální rozhodnutím, zejména za to, že do čela prezidentské kanceláře postavil právníka Andrije Bohdana, spojeného s oligarchou Olehem Kolomojským. „Co dělá prezident Zelenskyj? Jmenuje všechny své obchodní partnery do státních funkcí,“ prohlásil opoziční poslanec Oleh Ljaško.