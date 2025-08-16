Ukrajinský prezident Zelenskyj odcestuje do USA. S Trumpem bude v pondělí jednat o summitu i příměří
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že se v pondělí setká ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jednat budou o výsledcích Trumpovy páteční schůzky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce a příměří na Ukrajině. Zelenskyj rovněž podpořil Trumpův návrh na trojstrannou schůzku s Putinem. Je podle něj důležité, aby se do jednání zapojila také Evropa.
V příspěvku na síti X Zelenskyj uvedl, že je Ukrajina připravena usilovně pracovat na míru. Prezident Trump ho zároveň informoval o hlavních bodech schůzky s ruským vládcem Putinem. Představitel Ukrajiny dodal, že je vděčný za pozvání na jednání v USA a že mu vyhovuje formát schůzky, ve které budou přítomny všechny tři strany – Ukrajina, Rusko i Spojené státy.
Připravujeme podrobnosti.