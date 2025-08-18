Ukrajinský útok měl odříznout Maďarsko a Slovensko od ruské ropy. ‚Stěžujte si Moskvě,‘ vzkázal ministr
Do Maďarska neproudí ruská ropa, příčinou je ukrajinský útok na transformátorovou stanici ropovodu vedoucího na maďarské území. Na svém facebookovém účtu to v pondělí uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Přerušení dodávek ropovodem Družba později oznámil i slovenský přepravce ropy Transpetrol, podle něhož je problém mimo slovenské území.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha maďarskému ministrovi vzkázal, ať si jeho země stěžuje Rusku. Szijjártó mu ale připomněl, že Maďaři Ukrajině posílají elektřinu.
Maďarský ministr nespecifikoval čas ani místo útoku. Napsal, že hovořil s ruským náměstkem ministra energetiky Pavlem Sorokinem a ten mu sdělil, že odborníci pracují na obnově transformátorové stanice. Není ale jasné, kdy budou dodávky obnoveny, uvedl podle Szijjárta ruský ministr.
Maďarsko „teď může posílat stížnosti“ Moskvě, a ne Kyjevu, napsal Sybiha na síti X, aniž útok potvrdil, nebo vyvrátil. „Je to Rusko, nikoli Ukrajina, kdo tuto válku začal a odmítá ji ukončit. Maďarsku se už roky říká, že Moskva je nespolehlivým partnerem. Navzdory tomu Maďarsko vynaložilo veškeré úsilí, aby si svou závislost na Rusku zachovalo,“ napsal ukrajinský ministr.
Ukrajina se déle než tři roky brání ruské vojenské invazi. Vláda v Budapešti říká, že od invaze ruských vojsk na Ukrajinu z února 2022 udržuje s Moskvou pragmatické vztahy. To ale vytváří napětí s některými spojenci v Evropské unii, kteří chtějí vůči Rusku zaujmout tvrdší postoj.
Ruská ropa proudí ropovodem Družba přes Bělorusko a Ukrajinu do rafinerií v Maďarsku a na Slovensku. „Společnost Transpetrol registruje přerušení dodávek ropy na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba,“ cituje firmu agentura Reuters. „Naše společnost nemá k dispozici žádné další informace o důvodu přerušení, které je mimo území Slovenské republiky. Přeprava ropy přes slovenské území je zajištěna a prováděna v souladu s čerpacím plánem,“ dodala.
Szijjártó loni uvedl, že Družba zůstane pro Maďarsko hlavní trasou pro dovoz ropy. Maďarský ministr v pondělí také obvinil Kyjev, že útočením na energetickou bezpečnost Maďarska se snaží vtáhnout Budapešť do války na Ukrajině.
Pondělní pozastavení dodávek ropy do Maďarska přichází po dočasném zastavení v minulém týdnu, píše Reuters. Ukrajinská armáda 13. srpna oznámila, že její drony zasáhly ropnou čerpací stanici v západoruském Brjansku.
Ukrajina loni v létě zastavila tranzit ropy od ruské společnosti Lukoil do Maďarska a na Slovensko. Ukrajinci si tuto firmu přidali na sankční seznam, čímž pak zdůvodňovali, proč nemohou tranzit umožnit. Maďarsko tehdy postup Ukrajiny označilo za vydírání.