Ukrajina bude mít nového velvyslance v Praze, jméno zatím neuvedla. Post byl téměř rok a půl neobsazený

Ukrajina našla kandidáta na post nového velvyslance v České republice. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekl předchozí ambasador v Praze a nyní náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis. Očekává, že do Prahy nastoupí brzy. Jméno vzhledem k diplomatickým zvyklostem neprozradil. Podle dřívějších informací týdeníku Respekt by se mělo jednat o současného ukrajinského velvyslance v Polsku Vasilije Zvaricha. Praha/Kyjev 15:54 26. listopadu 2023

Post není obsazený téměř rok a půl poté, co se Perebyjnis přesunul na post náměstka.

„Je to škoda, ale jak se ukázalo, v dnešních podmínkách je těžké najít takovou kandidaturu, která by dobře zapadla do této pozice. Ale můžu vás ujistit, že už jsme takovou kandidaturu našli. Doufám, že už velmi brzy ukrajinský velvyslanec, podle mě velmi dobrý, bude v Praze,“ poznamenal Perebyjnis.

Zda bude mít Ukrajina nového velvyslance v Česku do konce roku, nedokázal odhadnout. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v neděli uvedla, že Perebyjnis nastavil pravidla spolupráce tak pevně a silně, že absence velvyslance formálně zásadní komplikací není. Na druhou stranu rok a půl považuje za dlouhou dobu.

Naopak výměna českého velvyslance v Kyjevě letos byla rychlá. Radka Matulu, který na Ukrajině působil šest let, vystřídal Radek Pech. Do letoška od srpna 2017 byl velvyslancem v Kodani, v minulosti stejný post zastával ve Finsku a Estonsku, v Rumunsku a Moldavsku a v Litvě.