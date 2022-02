Ukrajinský ženista zpomalil postup ruských vojáků. Vyhodil do vzduchu most, sám zaplatil životem

Souhlasil s tím, že vyhodí do povětří strategický most, aby zastavil postup kolony ruských vojáků. Sám při tom zemřel. Rádio Svoboda popsalo příběh ukrajinského vojáka, který měl s odkazem na tiskové vyjádření brigády výrazně zpomalit ruský postup v Krymské šíji. Měl tím poskytnout ukrajinským silám šanci přeorganizovat v oblasti kolem Heničesku obranu. Heničesk 16:21 25. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják Vitalij Skakun | Zdroj: Generální štáb ukrajinské armády

Krymskou šíji pokládal ukrajinský generální štáb za jedno z nejobtížnějších míst obrany. Právě tam se měl samostatný prapor 35. brigády ukrajinské námořní pěchoty s ruskými vojáky setkat.

„Aby se zastavil postup ruské tankové kolony, bylo rozhodnuto o zničení mostu v Heničesku,“ informovalo Rádio Svoboda s odkazem na tiskové vyjádření námořní ženijní brigády.

K úkolu se měl podle média přihlásit mladý ukrajinský voják, ženista námořní pěchoty Vitalij Skakun. „Souhlasil, že most vyhodí do povětří. Strategický objekt se mu podařilo zničit, sám ale nestihl včas odejít,“ informovala tisková služba brigády.

Podle zveřejněné tiskové zprávy se měl Skakun ozvat, že vyhazuje most do povětří, chvíli na to se ozval výbuch. Brigáda tvrdí, že jeho akce výrazně zpomalila postup ruských sil a umožnila jednotce přemístit a znovu zorganizovat obranu.

СКАКУН ВІТАЛІЙ!

ГЕРОЇ СУЧАСНОСТІ.ПІДІРВАВ МІСТ РАЗОМ З СОБОЮ.У цей важкий день для нашої країни,коли народ дає відсіч окупантам на усіх напрямках,одним із найважчих місць на мапі став Кримський перешийок,де одним із перших ворога зустрів ОБМП.https://t.co/KZMSVu3Reu pic.twitter.com/vVBzORYjB0 — ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) February 25, 2022

„Velitelsví námořní pěchoty požádá vrchní velení o udělení státního vyznamenání námořníkovi Vitaliji Skakunovi. Vitalij Volodymirovič Skakun se narodil 19. srpna 1996 ve městě Berežany v Ternopilské oblasti. Mariňákovi pozůstalí jsou rodiče,“ uvedla brigáda.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu ve čtvrtek v pět hodin ráno. Došlo k tomu po oznámení ruského prezidenta Vlarimira Putina, podle kterého mělo jít pouze o „speciální operaci na Donbasu na základě žádosti Doněcké a Luhanské lidové republiky“. Oba samozvané útvary den předtím Rusko uznalo.