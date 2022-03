Čtyřicítka ukrajinských žen a dětí našla zázemí v luxusním hotelu v historickém centru Krakova

Hotel pár metrů od slavné Floriánské brány v historickém centru polského Krakova funguje už 400 let. V luxusních apartmánech vyzdobených obrazy polských šlechticů jsou teď ale spíš než bohatí turisté zadarmo ubytovaní uprchlíci z Ukrajiny. Majitel pro ně vyhradil celé patro. V celém Krakově už našlo střechu nad hlavou přes pět tisíc uprchlíků a město je na pokraji svých kapacit. Od zpravodaje z místa Krakov 15:24 12. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paní Eugenia (vpravo sedící) bydlí teď s dětmi v hotelu v centru Krakowa | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Když se před dvěma týdny Eugenia ocitla se svými dvěma dětmi na hranicích, nezáleželo jí na tom, kde v Polsku skončí, zemi totiž vůbec neznala. Za sebou měla dramatický útěk z domova ve východoukrajinském Severodoněcku a pět dní na cestě.

„Dvacátého čtvrtého jsme se probudili. Manžel přišel za mnou do ložnice a říká: ‚Do práce vůbec nechoď, zapni si televizi. Putin napadl celou Ukrajinu.‘ Hned jsme se rozhodli, že odjedeme. Ještě jsme si sedli ke stolu, abychom se najedli, když něco kolem proletělo a celý dům se najednou otřásl. Hned jsme sebrali tašky a běželi k autu,“ vysvětluje Eugenia.

Okamžitě po útěku ze země se náhodou ocitla v autobuse do Krakova, který ji vysadil před hotelem v samotném historickém centru města. Tam ji přivítal majitel Jerzi Donimirski.

„Máme tu teď 42 lidí, hlavně matek s dětmi. Rozhodli jsme se jim vyhradit horní patro s konferenční místností. Mají tam hernu pro děti, jídelnu a také kino. Pečujeme o ně jako o regulérní hosty,“ přibližuje Donimirski.

Ukrajinské uprchlice s dětmi mají k dispozici pokoje na celém jednom patře | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Majitel hotelu je mimo jiné i členem maltézské organizace. „Uvědomil jsem si, že s jídlem to bude náročnější. Požádal jsem proto o spolupráci ředitele dvou škol. A tyto školy nám teď každý den posílají pokrmy pro hosty z Ukrajiny. Starší žáci dokonce pomáhají i s hlídáním dětí uprchlíků. Matky se tak mají možnost v klidu porozhlédnout i mimo hotel,“ doplňuje Donimirski.

Na hranici kapacit

Zároveň ale připouští, že uprchlíci nemůžou v hotelu zůstat dlouhodobě. „Rozhodl jsem se je pozvat do hotelu na dva měsíce. Pokud se do té doby situace na Ukrajině neuklidní, chci jim pomoct začlenit se tady v Krakově. Nemůžou napořád žít v hotelu. Proto už hledám jeden nebo dva prázdné domky se zahradou, které bychom pro ně pronajali na předměstí Krakova,“ vysvětluje hoteliér.

Majitel hotelu v centru Krakowa Jerzi Donimirski | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

V Krakově už našlo útočiště pět a půl tisíce uprchlíků. Město je ale na hranici svých kapacit, jak v pátek informovaly místní úřady. Vedení města proto vyzvalo k přesunu lidí do menších obcí. A právě okolní městečka ještě nějaké volné kapacity mají.

„Stále vytváříme nová místa pomocí adaptování různých budov - požárních stanic, hotelů, škol. Tato ubytovací místa zajistíme minimálně do konce tohoto roku, taková je domluva s vládou. A jsem si jistý, že nebude problém to případně prodloužit i poté. Otázka je, jak to bude s uprchlíky, kteří bydlí v domácnostech u lidí. To jsme v Polsku ještě nezažili a nevíme, jak tato pomoc bude pokračovat,“ vysvětluje mluvčí krakovské oblasti Kryštof Kaminski.

Věří Rusku

Ale ještě zpátky k Evžénii. Dnes už je sice dva týdny s dětmi v bezpečí, spokojeně ale rozhodně nepůsobí - je totiž bez manžela. A navíc - zbytek rodiny prý věří ruské propagandě.

Ráno na nádraží v polském Krakově. Vlaky z hranic s sem přijíždějí několikrát denně, i v noci. Ubytovny ve městě jsou podle dobrovolníků plné. Uprchlíci tak většinou přespí a cestují dál, do Berlína, Varšavy nebo na letiště. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/sYbTiWlSYt — Marie Veselá (@MarieVeselaCRo) March 11, 2022

„Moji rodiče zůstali v Luhanské oblasti, která není pod kontrolou kyjevské vlády. Oni ani bratr mi nevěří. Myslí si, že jsem umanutá. Chápete to? Jsem tu sama s dětmi, muž je na Ukrajině a nikdo jiný z rodiny mi nevěří,“ vysvětluje.

Ještě nedávno se Eugenia živila jako marketingová specialistka, dnes je bez práce v cizí zemi. Její muž - policista - bojuje ve válce. Ze všeho nejvíc si přeje, aby byli spolu.