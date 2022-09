Nejdůležitější je vlastní bezpečnost a bojový úkol. Češi školí ukrajinské vojáky v první pomoci

„Macu, rozdej tréninkové turnikety!“

Český instruktor s krycím jménem Taylor vysvětluje, co se dnes bude dít. Výcvik je dvoufázový, v první fázi se musí naučit, že pokud se pohybují v červené zóně, tedy té nejhorší válečné zóně, a jsou zraněni, tak musí pomoci nejdříve sami sobě.

„Vaše zdraví je pro vás to nejdůležitější“ je jedna z nejzákladnějších pouček, kterou tady vojákům vštěpují.

Instruktoři rozdávají škrtidla, s nimiž se budou učit zacházet v první části kurzu zaměřené na ošetření zraněných končetin.

Druhá fáze spočívá v tom, jak pomoci ostatním, jak se stáhnout a najít si manévrovací prostor v rámci celé jednotky a dostat raněné do relativního bezpečí. Až pak následuje samotná první pomoc.

Pětatřicet vteřin

„Představte si, že se vracíte s lesa nebo pole sám, když v tom začne minometný útok. Máte levou ruku poraněnou a pětatřicet vteřin na to, abyste si zaškrtili paži turniketem. Čím rychleji to zvládnete, tím méně krve ztratíte a tím lépe pro vás,“ nastiňuje Taylor modelovou situaci. „Jakmile řeknu, začnete.“

Výcvik je komplikovaný skutečností, že Taylorova slova musí překladatelka tlumočit do ukrajinštiny. Někteří rozumí spíše rusky, jiní ukrajinsky. Čeští instruktoři se však v tomto jazykovém prostředí pohybují poměrně zdatně a zvládnou komunikovat v obou jazycích.

Vojáci se pouští do manipulace se škrtidly. „Je to poměrně dost bolestivé, ale při správném provedení je to nutné. V tříslech to bolí ještě daleko víc než na ruce.“

Bojový úkol a vlastní bezpečnost

Další součástí výcviku je nalezení zraněného kamaráda v bojových podmínkách. Nejdůležitější je si uvědomit, že v té chvíli je na prvním místě vlastní bezpečnost a bojový úkol, zraněný může chvíli počkat. „Kdyby na tohle voják zapomněl, nebude tam za chvíli jedna mrtvola, ale dvě.“

Může nastat i situace, že raněný svého kolegu nepozná a pokusí se proti němu použít svou zbraň. Další ukázka se věnuje právě tomu, jak v takové situaci postupovat.

Voják ze sebe nikdy nesmí vlastní zbraň sundat, nebo ji dokonce položit za sebe, protože by mu ji někdo mohl ukrást, třeba při ošetřování zraněného.

Svou zbraň si tedy musí hodit na záda a zbraň svého druha zajistit například přikleknutím, aby byla stále pod kontrolou.

A jak si Ukrajinci vedli v praktické zkoušce a jaké chyby dělali, se dozvíte v některé z dalších reportáží.