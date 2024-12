Ukrajinu čeká složitý rok. Měli bychom usilovat o udržitelné příměří, říká poradce premiéra Pojar

Evropští lídři se letos naposledy sešli na společném jednání. Bavili se hlavně o otázce Ukrajiny s jejím prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Každé příměří může být dodržováno, pouze pokud je solidně nastaveno,“ říká pro Radiožurnál vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:24 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar | Foto: Martina Sedláková | Zdroj: Český rozhlas

Úvodním tématem summitu EU byla situace na Ukrajině. Přímo v Bruselu se jednání účastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Předseda Evropské rady António Costa už v pozvánce na summit napsal, že Unie musí stát za Ukrajinou tak dlouho, jak bude potřeba, aby zvítězilo mezinárodní právo. Je to jasným, jednoznačným a jednotným výsledkem tohoto jednání?

Jednání bylo za zavřenými dveřmi a jenom mezi lídry. Já jsem mluvil s premiérem Fialou po jednání jen chvíli, říkal, že to byla debata nesmírně obsáhlá a hluboká, jedna z nejzajímavějších, kterou zde absolvoval.

V našem zájmu je pomoci nové vládě s obnovou Sýrie, aby nepřišla nová uprchlická vlna, naznačuje shodu lídrů Evropy bezpečnostní poradce vlády Tomáš Pojar

Na jednu stranu je Evropa jednotná, na druhou stranu se v detailu liší názory některých států, s tím je potřeba počítat a takto je potřeba postupovat i dál. Čeká nás složitý příští rok, Ukrajinu čeká složitý příští rok. Uvidíme, jak to celé dopadne.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dopředu avizoval, že chce jednat také o energetice. Mají v tomto směru ta jednání a schůzky, kterých samozřejmě bylo víc, konkrétnější výsledek?

Jednak je to o obraně energetické infrastruktury. Ukrajina žádá o více raket a systémů, které dokážou sestřelovat útočící ruské rakety a bezpilotní letadla. Pak je to o budování decentralizované infrastruktury na Ukrajině, aby pro Rusko bylo daleko složitější ji ničit a omezovat.

A samozřejmě je to i o přeshraničních tocích energií, ať již ropy a plynu přes Ukrajinu směrem do Evropy, nebo elektrické energie z Evropy směrem na Ukrajinu. Jak jsem slyšel, mnozí se těchto témat dotkli, jsou to témata důležitá. Je pochopitelné, že více o tom hovoří země, kterých se to více dotýká, a méně ty, které jsou daleko a v zásadě s tím nemají nic společného.

K míru jen přes pevné příměří

V souvislosti s blížícím se nástupem Donalda Trumpa do prezidentské funkce i v souvislosti se situací na rusko-ukrajinské frontě se samozřejmě intenzivně debatuje o možném míru na Ukrajině. Bylo i to tématem jednání v Bruselu?

O míru se tady nejedná a nedebatuje. Debatuje se poměrně intenzivně o příměří. Příměří je něco, co nastat může, mír myslím nastat nemůže.

Respektive mír může nastat – po nějaké době příměří, které bude dodržováno, bude postaveno na rozumných principech, a pak budou splněny některé základní požadavky, které jakákoliv mírová dohoda potřebuje.

Všichni očekávají, že bude tlak na to, aby došlo k přerušení bojů a nějakému příměří. Nepochybně se bude snažit Donald Trump, aby to nastalo.

Já jsem přesvědčen, že za určitých podmínek je na to ukrajinská strana připravená, nejsem si tak jistý o ruské straně. Poslední výroky z Kremlu a od Vladimira Putina o žádném příměří nehovořily, neustále hovoří o tom, že si chtějí podrobit celou Ukrajinu, dobýt celou Ukrajinu a podmanit si celou Ukrajinu. Já tam nic jiného ze strany ruského prezidenta a ruských představitelů neslyším.

Jsou patrné nějaké kroky nebo snaha Donalda Trumpa, aby zprostředkoval minimálně přerušení bojů na Ukrajině? Zazněly od představitelů EU informace, zda někdo tuší, jestli a případně co se chystá?

Celá řada zemí je s Donaldem Trumpem a s jeho lidmi ve spojení. Platí to i o ČR, ale myslím si, že si všichni uvědomují, že v tuto chvíli není dobré a správné cokoli detailně komentovat. Myslím, že se k tomu nikdo nebude konkrétně vyjadřovat.

Když říkáte, že je Česko v kontaktu s Donaldem Trumpem, můžete to konkretizovat? Jak intenzivně? Samozřejmě jsme v listopadu přinesli informaci o telefonátu Petra Fialy a Donalda Trumpa. Od té doby, proběhly takové kontakty politiků, ať už s Donaldem Trumpem nebo s lidmi z jeho okolí?

Já jsem v kontaktu s lidmi z jeho okolí.

Víc neprozradíte?

Neprozradím, protože bych ty kontakty narušil. Myslím, že je zcela logické, že si američtí představitelé, kteří ještě nejsou ve funkcích, nepřejí, aby byly nějaké věci a kontakty zveřejňovány.

Přece jenom je to nastupující administrativa, Donald Trump ještě není prezidentem a ve Spojených státech je zvyklostí, že se čeká, než administrativa skutečně nastoupí a bude plně u moci, než všechna místa budou obsazena. Obsazování těch míst má různé procedury.

Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitých aspektech budoucnosti Evropy, obrany a svobody Evropy, tak je dobré neříkat věci dopředu a snažit se, aby to dopadlo co nejlépe.

Když se vrátíme k Ukrajině, vy jste říkal, že se v souvislosti s nástupem Donalda Trumpa očekává tlak na uzavření příměří. Nová šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová před začátkem summitu řekla, že jakýkoliv tlak na brzká mírová vyjednávání o Ukrajině by mohl znamenat riziko špatné dohody. Vnímáte to stejně?

Každé příměří může být dodržováno, pouze pokud je solidně nastaveno a pokud splňuje určité parametry. Nám má jít o dosažení příměří, které bude mít skutečně dlouhodobé trvání a nepovede k další válce za několik málo měsíců nebo let, a to ještě k válce více destruktivní a zničující.

Takže to není o příměří jako takovém, ale že se máme snažit o příměří, které bude postaveno na zdravých základech a bude moci být trvanlivé, udržitelné a dlouhodobé – a pak někdy v budoucnosti, snad, vyústí v mírovou dohodu.

Příměří jen tak, že na chvíli utichnou zbraně a obě strany – nebo zejména jedna – se dříve či později dovyzbrojí a zaútočí ještě brutálnější silou, to samozřejmě není něco, o co máme usilovat. Ale jsem přesvědčen, že to si uvědomuje i Donald Trump a jeho lidé.

Očekáváte, že boje na Ukrajině příští rok skončí?

Já to nevím. Myslím si, že pravděpodobnost, že za rok tak intenzivní boje, jako vidíme dnes, pokračovat nebudou, je spíše pravděpodobnější než ne. Myslím, že je šance, že boje mohou utichnout a že příměří bude dosaženo.

Na druhou stranu, nikdo si tím jistý být nemůže, protože nikdo to přesně neví. Nikdo nemá křišťálovou kouli a neví, jak se bude svět vyvíjet.

Poslechněte si celý rozhovor, audio najdete nahoře ve článku.