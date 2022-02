ONLINE: Hranice mezi Ukrajinou a Polskem překročilo přes 200 tisíc uprchlíků. Situaci komplikuje mráz

Už 200 tisíc lidí se od čtvrtka kvůli ruské invazi uchýlilo z Ukrajiny do Polska. Podél celé hranice je devět hlavních přijímacích středisek pro uprchlíky zřízených vládou a samosprávnými celky. S pomocí přicházejí i dobrovolníci a charitativní organizace. Ukrajinská policie zvýšila propustnost přechodů a autobusy odtamtud odvážejí víc lidí než v předchozích dnech. Lodyna (Polsko) / Praha 21:42 27. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hranice jsou sice průchodnější, ale venkovní teploty začínají i ve dne klesat pod bod mrazu | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Zahlcení hraničních přechodů způsobila nestabilita počítačového odbavovacího systému a také nedostatek personálu. Ukrajinská policie ale zjednodušila proceduru a také začala na silničních přechodech odbavovat i chodce. Pěšky se přitom přes hranici dostává vůbec nejvíc uprchlíků.

Jedno z přijímacích středisek je ve staré škole v obci Lodyna u města Ustrzyki Dolne v jihovýchodním cípu Polska. Najednou může poskytnout teplé jídlo a odpočinek 120 lidem. V něm i ve sportovní hale v Ustrzykách se shromažďují darované potraviny, balená voda, dětské pleny a oblečení.

Nepříznivé počasí

Úřady v obcích kolem ukrajinsko-polské hranice se připravují na větší příliv uprchlíků. Hranice jsou teď průchodnější a venkovní teploty začínají i ve dne klesat pod bod mrazu. Do toho začalo sněžit.

„Je strašné v médiích vidět jen čísla, ale už ne to, že ženy musejí na hranici spát s dětmi mezi nohami, aby byly alespoň trochu v teple,“ řekla ČTK dobrovolnice z Vídně, která funguje jako spojařka pro dobrovolné řidiče odvážející ženy a děti od hranice do provizorního ubytování v blízkých polských vesnicích. Za sobotu takto pomohla zajistit 14 lidí, z nichž osm byly děti. Zmínila i nedostatek jídla.

Podle nedělních údajů polské pohraniční stráže jen polskou hranici za neděli do 15.00 překročilo na 57 000 uprchlíků z Ukrajiny napadené Ruskem. Od začátku invaze tak počet uprchlíků do Polska překročil 213 000. Z údajů slovenské policie vyplývá, že za 24 hodin do nedělního rána vstoupilo na Slovensko z Ukrajiny 12 435 osob, tedy o asi pětinu více než předchozí den.

Drahá cesta

Menší podnikatel z Prahy v neděli ČTK řekl, že od čtvrtka se snaží umožnit všem svým stávajícím i bývalým zaměstnankyním stáhnout sebe a své rodiny do Česka. „Velký problém je vůbec to se na hranici dostat. Někteří maršutkáři (řidiči malých autobusů používaných na Ukrajině ve veřejné dopravě, pozn. red.) si o jízdu říkají až 11 000 hřiven za osobu. Stejnou cenu chtějí někdy i za dítě,“ uvedl.

Požadovaná suma činí zhruba 8000 korun, minimální měsíční mzda na Ukrajině přitom byla v prosinci 2021 zvýšena z 6000 na 6500 hřiven, tedy zhruba 4929 korun. Před pěti lety v lednu 2017 činila 3200 hřiven (zhruba 2354 korun, přepočítáno dnešními kurzy). Ne každý si proto může takovou cenu za převoz dovolit.

Obavy z odvodu

Problémem je podle vyjádření dalších oslovených dobrovolníků i to, že se někteří muži bojí rodinu na hranici odvézt, jelikož by je po cestě mohla zastavit vojenská hlídka a zkontrolovat, jestli se na ně nevztahuje povinnost přihlásit se jako rezervisté k bojům. „Ztratili by tak kontakt s rodinou, o kterou mají strach, a ty o ně. Není to černobílé,“ vysvětluje dobrovolník. Odvod samozřejmě riskují i „maršutkáři“.

„Povolení převážet přes hranici v dopravních prostředcích pasažéry a opouštět tak Ukrajinu mají pouze řidiči se zaměstnaneckou kartou třeba od dopravce nebo ti, kteří mají například dvojí občanství. Na ně se tím vztahuje jakoby výjimka,“ uvedla v neděli pro ČTK pracovnice SVD Trans, který z Ukrajiny dopravuje přes Prahu až do Chebu.

„Někteří toho spojení opravdu využívají. Za včerejší (sobotu) a dnešní den jede do Chebu celkem devět pasažérů, ale někteří jedou do Tachova, Rokycan nebo Stříbra. Není to tedy jen o velkých městech, kam ženy s dětmi z Ukrajiny směřují a kde jim někdo pomáhá nebo může pomoct,“ doplnila v neděli pracovnice. Kdy spoje reálně dorazí, však není možné kvůli dlouhým kolonám určit.

Cheb, cílová destinace spojů dopravce, jako i mnohá další města v Česku oznámil poskytnutí obecních bytů ukrajinským uprchlíkům.