Ulice Los Angeles se po násilných střetech uklidnily. Bezpečnostní složky a Národní garda setrvávají

Ulice Los Angeles, v němž se v posledních dnech odehrály násilné střety, byly v pondělí ráno místního času podle agentury AP klidné, i když ve vzduchu stále visel zápach kouře. V několikamilionovém městě je patrná přítomnost bezpečnostních složek, jsou zde nadále i příslušníci Národní gardy, což vyvolalo tvrdou kritiku vůči administrativě republikánského prezidenta Donalda Trumpa ze strany kalifornského demokratického guvernéra Gavina Newsoma. Los Angeles 22:42 9. června 2025

Neděle byla třetím dnem demonstrací proti raziím imigračních úřadů ve velkoměstě na západním pobřeží USA | Foto: Jill Connelly | Zdroj: Reuters

Zatímco většina města byla ušetřena jakéhokoli násilí, střety se přehnaly několika bloky v centru a i pár dalšími místy.

Úklid trosek ze shořelých aut a odstranění graffiti nastříkaného na radnici a další budovy poblíž detenčního zařízení, které bylo hlavním ohniskem střetů, může podle AP trvat několik dní.

Už v pondělí s ním začali pracovníci, kteří z ulic odklízeli odpad, a to včetně nádob po slzném plynu, nebo přemalovávali posprejované budovy. Policejní vozy z několika měst jižní Kalifornie zase blokovaly přístup do ulic v centru.

Neděle byla třetím dnem demonstrací proti raziím imigračních úřadů ve velkoměstě na západním pobřeží USA. Protestující na krátkou dobu zablokovali klíčovou dálnici a zapalovali auta, pořádkové síly proti nim použily slzný plyn, gumové projektily či zábleskové granáty.

‚Skvělé rozhodnutí‘

Podle AP u mnoha obyvatel vyvolal hněv a strach příchod stovek příslušníků Národní gardy, které bez souhlasu guvernéra do města vyslal Trump. V pondělí v poledne jich tam už bylo kolem 1000 a do konce dne by měli dorazit ostatní ze 2000, které Trump vyslal. Americký prezident v pondělí vyjádřil přesvědčení, že neměl jinou možnost, než tak učinit. Podle svých slov nechce občanskou válku.

Vyslat Národní gardu do Kalifornie bylo podle Trumpa skvělé rozhodnutí. Kdyby ho jeho administrativa neučinila, Los Angeles by bylo zcela zničeno, tvrdí v pondělí v příspěvku na sociální síti Truth Social. Kalifornie v pondělí podle listu The Washington Post podala kvůli kauze žalobu na Trumpovu administrativu.

Republikánský prezident vyjádřil přesvědčení, že Newsom, kterého označil hanlivým výrazem, i starostka Los Angeles Karen Bassová by mu měli děkovat a říkat, jak je skvělý, ale místo toho „se rozhodli lhát lidu Kalifornie a Ameriky“, že Národní garda nebyla potřeba a že protesty byly mírumilovné. Trump také slíbil, že vždy udělá, co je potřeba, aby zajistil bezpečí občanů.

Protesty ve druhém nejlidnatějším městě USA vypukly v pátek poté, co imigrační úřady ve městě uskutečnily sérii razií a zadržely nejméně 44 lidí za údajné porušení imigračních předpisů.