Razie na ultrapravicovém festivalu v Ostritzu. Policisté zabavovali nacistické předměty

Němečtí policisté provedli v sobotu v areálu festivalu ultrapravice v saském městě Ostritz razii. Někteří účastníci u sebe měli předměty spojené s nacismem. Město na protest proti shromáždění pořádá vlastní Festival míru, a do města přijely navíc i stovky stoupenců krajní levice. Na pořádek v Ostritzu proto dohlíží zhruba tisícovka policistů. Ostritz 19:18 21. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přívrženci ultrapravice na festivalu Schild und Schwert (Štít a meč), zkráceně SS, v Ostritzu. Nápis znamená Árijské bratrstvo | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters

Policie v sobotu na rozsáhlém neonacistickém festivalu Schild und Schwert (Štít a meč), zkráceně SS, ve východoněmecké obci Ostritz zabavila trička, plakáty a transparenty se zakázanými nápisy.

„Adolf byl nejlepší". Přívrženci ultrapravice na festivalu Schild und Schwert (Štít a meč), zkráceně SS, v Ostritzu. | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters

Někteří pořadatelé akce v malém městečku, které leží na hranicích s Polskem a nedaleko severu Čech, nosili černá trička s nápisem „bezpečnostní služba árijské bratrstvo" s obrázkem dvojice zkřížených granátů.

Státní zastupitelství v nedalekém Zhořelci dospělo k tomu, že tato trička i podobné plakáty nápadně připomínající znak jedné z divizí Waffen-SS porušují zákon. Z rozhodnutí soudu je proto policisté zabavili. Zároveň začalo vyšetřování osob, které trička nosily.

Své politické přesvědčení rozhodně nezastírají ani ostatní účastníci akce. Někteří z nich nosí trička s nápisy jako „Adolf byl nejlepší". Zatím jich do města s 2300 obyvateli podle odhadu úřadů dorazilo asi 750. Jsou mezi nimi i neonacisté z Rakouska, Švýcarska, Česka nebo Polska.

Pravidelně také kontroluje, jestli účastníci akce dodržují soudem nařízený zákaz požívání alkoholu. Původně se vztahoval jen na část jejich akce, posléze byl ale rozšířen na celou.

Někteří lidé to podle televizní a rozhlasové stanice MDR řeší tak, že pivo a další nápoje chodí nakupovat do blízkého supermarketu. Před vstupem do festivalového areálu je ale musí buď vypít, nebo odevzdat.

Jediná potyčka, napadení novináře

Zatím se dvoudenní festival, během nějž si pravicoví extremisté připomínají narozeniny nacistického vůdce Adolfa Hitlera, obešel bez větších problémů. Hlášena je jediná potyčka mezi radikály. Přístupová cesta k areálu s neonacisty je od sobotního poledne pro veřejnost uzavřena.

Kontroverzní oslava narozenin Adolfa Hitlera. V německé obci dohlížejí na akci stovky policistů Číst článek

Úřady tak chtějí předejít podobným incidentům, jako byl ten z pátku večer, kdy návštěvníci napadli novináře. Na redaktora serveru Spiegel Online měla zaútočit jedna z návštěvnic akce a rozbít mu kameru.

Kromě třípatrového hotelu je v areálu festivalu nazvaného Štít a meč také hala podobná menšímu hangáru, kde se pořádají koncerty a zápasy bojového umění.

Většina účastníků přespává ve stanech na přilehlé louce. Nedaleko ní jsou stánky s tematickou literaturou a tričky.

Hlavní náměstí Ostritzu je naopak plné lidí, kteří svůj souhlas s ultrapravicí vyjadřují takzvaným Festivalem míru. Regionální úřady chtějí touhle kulturní akcí ukázat, že na extremistické postoje v Německu není místo.

Nově se k akcím přidal také den otevřených dveří v tamním klášteře. Kněz všem radikálům vzkázal, že s extremismem ve své obci nesouhlasí.

Proč zrovna Ostritz?

Organizátoři ultrapravicového festivalu si podle magazínu Focus vybrali saské město Ostritz kvůli tomu, že jejich buňky jsou právě v Sasku velmi aktivní a navíc tu vlastní velkou část svých nemovitostí.

Deník Mitteldeutsche Zeitung dál poukazuje na to, že saské úřady v boji proti extremismu údajně zaostávají. Organizátoři si prý zvolili odloučenou Ostritz u samotných hranic s Polskem, protože čekali na minimální odpor ze strany radnice i policie.

Spiegel Online pak poukazuje na to, že akce by přinejmenším v žitavském okrese mohla naverbovat nové stoupence ultrapravice. V celém regionu je oproti zbytku Německa silná protiimigrační nálada, což dokládají taky výsledky loňských parlamentních voleb. V Sasku byla druhou nesilnější stranou protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD).

Německa Ostritz pořádá slavnosti míru na protest proti sjezdu pravicových extrémistů - který začíná v budově nalevo. Více uz za chvili na @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/MODfwIyGxb — Vašek Jabůrek (@VaekJabrek) 20. dubna 2018