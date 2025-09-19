Umlčování televizních společností v USA. To už je na hraně násilného potírání opozice, říká Pondělíček
Donald Trump pochválil americkou televizní stanici ABC, že před několika dny pozastavila vysílání noční talkshow proslulého moderátora Jimmyho Kimmela. A to po jeho komentářích k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, ačkoliv Kimmel po nedávném incidentu tento atentát odsoudil.
Komentátorka listu The Washington Post označuje rozruch kolem zmíněného Kimmelova výroku za bizarní, protože na celé aféře je nejvíc znepokojivé, jak obyčejné věty to byly. Vymykal se tedy podle vás Kimmelův komentář nějak tomu, jak další moderátoři glosovali to aktuální dění kolem Charlieho Kirka?
Ne, z mého pohledu ne. A je potřeba říct, že on skutečně vlastně hned vzápětí ten atentát odsoudil. Ta jeho slova byla namířena spíš na prezidenta a jeho okolí.
Zároveň tam byl tedy jeden vtip na to, jak prezident truchlí či netruchlí, který můžeme považovat za nevkusný, můžeme ho považovat za nevtipný, ale rozhodně nejde o nějaké schvalování té vraždy nebo něco takového.
Takže z mého pohledu tam skutečně bude větší roli hrát to, že dlouhodobě prezident show Jimmyho Kimmela kritizuje a dlouhodobě říká, že by ji měla stanice ABC zrušit.
Vedení stanice ABC podle amerických médií ustoupilo tlaku předsedy Federální komise pro komunikaci Brendana Carra. Jak vlivná je to osoba? A má nějak blízko k Trumpovu a tedy k republikánskému táboru?
Má k němu velice blízko, protože je to nominant. Je to prostě jeden z Trumpových lidí a Trump všechny úřady, které mohl, obsadil svými věrnými. Brendan Carr skutečně má v rukou pravomoc odebrat třeba licence k vysílání, což je něco, čím Donald Trump také hrozil.
Konec talk show Jimmyho Kimmela? Stanice ABC na neurčito pozastavila pořad kvůli výrokům o Kirkovi
Číst článek
Tam by samozřejmě asi následovaly soudní spory, jestli to bylo všechno podle zákona. Ale předpokládám, že ty televizní stanice si toto všechno chtějí ušetřit, takže když něco řekne, tak to prostě berou vážně. Ona ta časová souslednost tomu skutečně nahrává, protože vlastně první vyjádření Jimmyho Kimmela bylo v pondělí, pak v úterý znovu.
Až teprve když se ve středu negativně vyjádřil právě Brendan Carr, tak společnost Nexstar, která zprostředkovává to vysílání, okamžitě zareagovala.
A je potřeba říct, že společnost Nexstar zároveň potřebuje od Federální komise pro komunikace, kterou Carr vede, souhlas pro spojení se společností Tegna, což je obchod, který má hodnotu několika miliard dolarů. Takže i toto může být motivace. Je to podle mě velice špatná zpráva pro svobodu slova ve Spojených státech amerických.
Svoboda slova
Byl to právě Donald Trump a hnutí MAGA, které si v opozici stěžovalo na umlčování, na to, že mizí svoboda slova. Jak teď reagují na výtky, že to jsou teď oni, kteří hrozí zásahy proti mediálním společnostem, které neříkají to, co by chtěly slyšet?
Zachytil jsem několik pravicových komentátorů, kteří to kritizují, což jim slouží ke cti, protože tím skutečně dokazují, že to, co říkali o svobodě slova, myslí na obě strany.
Ze South Parku bude odstraněna epizoda o Charliem Kirkovi. Citlivé díly z vysílání nemizí poprvé
Číst článek
Ale bohužel velká část toho MAGA hnutí, včetně lidí, na kterých bude záviset, jako je třeba ministryně spravedlnosti Pam Bondiová nebo právě Brendan Carr nebo i někteří republikánští senátoři, tak se prostě okamžitě postavili na Trumpovu stranu.
To, jak budou spravovány sociální sítě, je samozřejmě závažný problém, ale pořád se jedná o soukromé společnosti. To znamená, že se bavíme o regulaci nějakého soukromého trhu. Tady jde o federální vládu, která rozhoduje, které názory se jí líbí, které se jí nelíbí a kterým společnostem bude dávat licenci nebo případně bude hrozit.
A nejde jenom o mediální společnosti. Teď před pár dny se Trump vyjádřil, že by chtěl využít zákony proti organizovanému zločinu na potírání levicových organizací – to už je skutečně na hraně násilného potírání opozice. Je to něco, co skutečně v amerických dějinách nemá příliš obdoby.
Jen krátce, jak výrazně tedy teď majitelé mediálních domů a televizních stanic ustupují politickým tlakům? Byl to ojedinělý případ?
Já myslím, že ne. Koneckonců mluvilo se o politických tlacích i v souvislosti se zrušením Late Show Stephena Colberta, i když tam asi ty důvody mohly být částečně i finanční.