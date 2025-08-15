‚Úmluvy o znečištění z plastů nedosáhneme.‘ Státy OSN se v Ženevě neshodly na jejím znění
Zástupci 185 zemí na konferenci OSN v Ženevě nenalezli shodu na dohodě, která by omezila znečištění způsobené plasty. Podle agentury AFP to uvedla norská diplomacie. Během noci bylo účastníkům předloženo kompromisní znění dokumentu, které však nenalezlo dostatečnou podporu.
Konference podle oficiálního termínu skončila ve čtvrtek, ještě během noci však byl předložen kompromisní a neúplný návrh textu úmluvy. Jednalo se o třetí návrh předložený na letošním ženevské jednání, které začalo 5. srpna.
„Úmluvy o znečištění z plastů v Ženevě nedosáhneme,“ uvedl v pátek ráno podle agentury AFP norský zástupce. Představitelé Indie a Uruguaye rovněž ohlásili, že v současné době není možné „nalézt konsenzus“. Podle AFP není jasné, jak budou jednání o úmluvě dále pokračovat.
Při jednáních se střetly dva bloky zemí, píše AFP. Evropská unie, Kanada a řada států z Afriky a Latinské Ameriky prosazovaly ambiciózní cíle, zatímco další země, mezi kterými byli výrobci ropy, silnější mezinárodní restrikce odmítaly. Podle agentury AP zhruba 100 států podporovalo návrh na zavedení stropu pro výrobu plastů.
Cílem dohody by mělo být omezení výroby plastů. Podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se současná roční výroby do roku 2060 ztrojnásobí, pokud země nepřijmou závazná opatření. Stále nízká je přitom na celosvětové úrovni recyklace plastů.