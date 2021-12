Smrt Češky v Británii: není vysvětlená, okolnosti však podle policie nejsou podezřelé

Okolnosti smrti české zdravotnice Petry Srncové, jejíž tělo bylo o víkendu nalezeno v parku na jihovýchodě Londýna, nejsou podezřelé. S odvoláním na policii to v pondělí uvedl server Independent. Muž, který byl zadržen v souvislosti se zmizením Češky, byl propuštěn na kauci. Tělo ženy, která byla pohřešovaná dva týdny, našla podle britského tisku v parku Brunswick Park ve čtvrti Camberwell skupina dětí v neděli před polednem. Londýn 12:19 13. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie v Londýně (ilustrační fotografie) | Foto: Aaron Chown | Zdroj: Reuters

„Její smrt je považována za nevysvětlenou, ale počáteční vyšetřování nasvědčuje tomu, že okolnosti nejsou podezřelé,“ uvedl v pondělí Scotland Yard.

I když tělo dosud nebylo formálně identifikováno, londýnská policie sdělila, že rodina Srncové v České republice je o vývoji informována.

Policie po 32leté Češce z Uherského Hradiště několik dní pátrala. Naposledy byla spatřena před dvěma týdny, když jela z práce domů. Podle policie v neděli 28. listopadu okolo 19.45 odešla z práce a zamířila domů do čtvrti Camberwell. Před nastoupením do autobusu si ještě vybrala peníze. Naposledy byla údajně spatřena v autobuse asi o půl hodiny později. Její zmizení ohlásil 3. prosince jeden z jejích kolegů, když se neobjevila v práci. To podle něj pro ni bylo velmi netypické.

Tělo bylo podle informací deníku The Sun nalezeno v době, kdy policie vyšetřovala zprávu o „podivínovi“, který obtěžoval personál nemocnice, v níž Češka pracovala. Jedna zdravotní sestra podle informací ze sociálních sítí tvrdila, že byla sledována, když dětskou nemocnici ve čtvrti Lambeth opouštěla.

Metropolitní policie uvedla, že muž zatčený minulý týden ve spojitosti se zmizením ženy byl propuštěn, zatímco pokračuje vyšetřování případu.