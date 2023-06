Vrátí se USA do UNESCO? Většina členských států to podpoří, zní z organizace

Spojené státy se zřejmě po pěti letech vrátí do organizace UNESCO. V pátek o tom budou hlasovat členské státy. Většina zemí je připravená návrat Američanů do organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu podpořit. Radiožurnálu to v pařížském sídle UNESCO potvrdil předseda generální konference.

