Unesené ukrajinské děti si Rusové vybírají k adopci podle povahy nebo barvy očí, popisuje Dorazín
Americký prezident Donald Trump ujistil evropské lídry, že cílem páteční schůzky s Vladimirem Putinem je příměří a nemá v plánu diskutovat o dělení území. Na Ukrajině na to ale podle zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína pohlížejí s nedůvěrou. „Obsah a výsledky spoustu lidí i politiků tady spíš děsí, než že by se těšili na opravdu mírové řešení v dohledné době,“ uvádí.
Deník Kyiv Post zmiňuje vyjádření amerického ministra financí Scotta Bessenta, že Trump nabídne Putinovi jako předkrm návrh na podíl na obchodu se vzácnými nerostnými surovinami, který Spojené státy uzavřely s Ukrajinou.
Dorazín ovšem připomíná, že uzavřená dohoda se týká nerostného bohatství na území pod kontrolou ukrajinské vlády, aktuálně ale má jít o nerostné bohatství na Rusy okupovaném Donbasu. „Komentáře jsou k tomu takové, že nevědí, jak může Trump obchodovat s něčím, co mu nepatří a ani se o tom nejednalo,“ poznamenává.
Trump nevyloučil, že po schůzce na Aljašce by mohla následovat další už za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který k ní opakovaně vyzýval, ale Rusko k ní nikdy nesvolilo.
„To je možná jeden z nejdůležitějších Trumpových úkolů. Nejen donutit Rusko k příměří, ale zorganizovat a prosadit schůzku obou prezidentů. I když výsledky první schůzky nebudou asi nikdy zářné, byl by to značný průlom ve vývoji konfliktu,“ soudí zpravodaj.
Osud ukrajinských dětí
Trump podle Dorazína na summitu nechá stranou téma členství Ukrajiny v NATO a místo toho se bude soustředit na praktičtější otázky, které jsou řešitelné.
Vedle příměří by mohlo jít například o výměnu zajatců a navrácení ukradených ukrajinských dětí, kterých podle odhadů je až 20 tisíc. Některým se s pomocí neziskových organizací a jednotlivců podařilo utéct zpět na Ukrajinu, ale jde jen o jednotlivé případy.
„Ve značné části nejde o děti, které nemají rodiče, jak tvrdí ruská strana, i když i takové mezi nimi jsou. Spousta z nich rodiče má a byly uneseny do Ruska, kde je rusifikují,“ upozorňuje.
„Jde o to, aby Rusko uznalo, že mu ty děti nepatří, začalo je vracet do sociálních ústavů a k příbuzným a nevystavovalo je v aukcích jako domácí zvířata, kde si je teď Rusové vybírají k adopci podle barvy vlasů, očí nebo povahy. Až k tomuto ta situace dospěla,“ podotýká Dorazín.
