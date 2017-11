Unijní státy budou víc spolupracovat v obraně. Zapojí se do ní přes 20 zemí včetně Česka

Přes 20 unijních zemí včetně České republiky se dohodlo na užší spolupráci v obraně a bezpečnosti. Závazek v Bruselu podepsali ministři zahraničí a obrany. Státy se budou spolupracovat na vývoji armádní techniky nebo na společných cvičeních. Projekty podpoří Evropská unie ze svého nového obraného fondu. Brusel 12:50 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová označila pondělí za historický den pro evropskou obranu. S posílením obranné spolupráce počítala už Lisabonská smlouva z roku 2009. Prosadit se ji ale podařilo až s odchodem Británie, která ji odmítala.

Podle Mogheriniové už členské státy navrhly přes 50 projektů spolupráce. Týkají se například hybridních hrozeb nebo misí v Africe, kde se neangažuje NATO. „Bude to souviset také s určitými cvičeními, do kterých se Česká republika hlásí,“ doplnil plánované české zapojení do evropské obranné spolupráce ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD.

Trvalá posílená spolupráce v obraně začne fungovat od prosince, kdy ji členské státy definitivně potvrdí. Příští měsíc budou také oznámeny konkrétní vojenské projekty, do kterých se zapojí.

Unijní ministři zahraničí v pondělí v Bruselu rovněž schválili zbrojní embargo vůči Venezuele a připravili právní základ pro budoucí uvalení sankcí na představitele venezuelského režimu a tamní firmy.