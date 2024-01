‚Máme epidemii úniků informací.‘ Netanjahu chce své kolegy dát vyšetřit na detektor lži

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu chce své kolegy z válečného kabinetu podrobit testům na detektoru lži. Detaily z jednání vlády, včetně informací o národní bezpečnosti, se totiž podle ministerského předsedy příliš často dostávají do médií, napsal v neděli server The Times of Israel.

