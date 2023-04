Analytik: Okolnosti úniku tajných amerických dokumentů jsou podivné. Nahrávají spekulacím

Před soudem v americkém Bostonu v pátek stanul jednadvacetiletý Jack Teixeira, zaměstnanec amerického vojenského letectva, přesněji jeho záložní národní gardy. FBI ho zadržela kvůli podezření, že stojí za únikem desítek utajovaných dokumentů amerického ministerstva obrany. Okolnosti úniku jsou v tuto chvíli nejasné. „Situace je podivná a nestandardní," říká bezpečnostní analytik Josef Kraus. Boston 16:45 14. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politolog a bezpečnostní analytik Josef Kraus | Foto: BSS FSS MU

Asi málokdo předpokládal, že citlivé materiály včetně přísně tajných dokumentů se dostaly na sociální sítě právě touto cestou. Jak moc je takový únik podle vás neobvyklý?

Řekl bych, že poměrně hodně. Celá situace je taková podivná, což nahrává celé řadě konspiračních teorií. Ty hovoří o tom, že se možná nejednalo o nahodilý nebo nechtěný únik, ale naopak to byly záměrně uniklé dezinformace. To v tuto chvíli nejsme schopni rozklíčovat. Informace jsou relativně kusé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s bezpečnostním analytikem Josefem Krausem o uniklých dokumentech amerického ministerstva obrany

Bude probíhat další vyšetřování, možná dojde i k soudu. V takovém případě už samozřejmě bude jasnější, o co jde.

Na druhou stranu skutečnost, že informace uniknout v takovém množství, poté putují v řádech týdnů po ruských sociálních sítích v podstatě bez povšimnutí, kdy jsou různě upravovány a manipulovány, aby se potom zase vynořily zpět a vešly do mediálního mainstreamu… To je hodně nepřehledná situace a poměrně nestandardní a nečekaná.

Znamená to, že to nemusí být tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá, tedy že se dvacetiletý mladík dostal k nějakým materiálům, které jsou skutečné, pravdivé a jen se chtěl vytáhnout a dát je na sociální sítě? Může to být jinak?

To nějak jednoduše vysvětlit nelze. Zvlášť při současných technických možnostech, kontrole pohybu informací ve virtuálním prostoru nebo značném zaměření nejenom amerických zpravodajských agentur na oblast Ruska.

USA řeší, jak se mohl mladík dostat k přísně tajným dokumentům a vynést je z vojenské základny Číst článek

Není to úplně jednoduché a právě to nahrává spekulacím a konspiračním teoriím o tom, že se možná nejedná o nechtěný únik, ale třeba o cílenou dezinformaci.

Možná jde o pravdivou informaci, která má psychologicky působit na cílovou oblast, kterou je v tuto chvíli samozřejmě Ruská federace, jeho čelní představitelé. Všechny tyto varianty jsou podle mě stále ještě možné, respektive nevyvrácené.

Zatím není jasné, jakou bezpečnostní prověrkou nebo prověrkami ten mladík z národní gardy prošel, ale přístup k dotyčným dokumentům mají údajně ti, kteří absolvují několikaměsíční bezpečnostní screening. Jak pravděpodobné je, že by něco selhalo v massachusettské národní gardě?

To je otázka, kterou si v tuto chvíli Američané pokládají a poměrně intenzivně řeší, a to nejenom samozřejmě na úrovni jednotlivých státních institucí, ale řeší to i odborníci, média.

V tuto chvíli mají nějaký druh prověrky až tři miliony Američanů. To jsou lidé, kteří pracují pro silová ministerstva, pro bezpečnostní zpravodajské agentury, ale mají je třeba také soukromí dodavatelé služeb, technologií a mnohých dalších. Je to ohromný počet osob, nad kterým je velice obtížné držet dostatečný dohled.

Pakliže přijmeme jako skutečnost, že opravdu došlo k nechtěnému úniku reálných informací, tak já se osobně domnívám, že toto bude znamenat obrovské zemětřesení v rámci celého systému přístupu k utajovaným dokumentům a USA toto budou muset hodně přehodnotit.

Potřeba zpřísnění kritérií zacházení s daty

Pokud říkáte, že přístup k nějakému druhu tajných dokumentů mají až tři miliony lidí, tak je pravděpodobné, že celý systém bude přehodnocován tak jako tak, a dojde k zpřísnění kritérií a prověrek.

Velice pravděpodobně ano. Ukazuje se, že systém možná ne úplně drží krok s moderní dobou a s moderními technologiemi. S řadou dokumentů lze nakládat digitálně, a tak snadno je šířit prakticky po celém světě. Proto je možná potřeba přijmout nějaké jiné opatření.

A to nejenom ohledně toho, jaký a kdo může mít přístup ke konkrétním utajovaným skutečnostem a datům, ale také, jakým způsobem s nimi může nakládat. To znamená, zda je může zkopírovat, přeposílat, ukládat, nebo jsou to informace pouze k přečtení? Jak zajistit, že se bude jednat pouze o přečtení? To jsou podle mě věci, které je třeba si vyjasnit.

FBI zatkla podezřelého ze zveřejňování vládních dokumentů, muž je příslušníkem národní gardy Číst článek

Američané si budou muset nastavit zcela nový přístup a zejména reflektovat realitu nového světa a moderní doby, kdy si můžete vše nahrát na mobilní telefon, okamžitě přescanovat, přesdílet a v podstatě pustit ven.

Kauzu provází i údiv, že materiály mohly bez povšimnutí kolovat na sociálních sítích včetně ruského Telegramu, a to celé týdny. Je možné, aby se něco takového stalo?

To je právě to, co zní na tom příběhu jako nejméně pravděpodobné. Skutečnost, že ruský nebo celosvětový virtuální prostor je americkými zpravodajskými službami monitorován velice detailně, je všeobecně známa.

Předpokládám, že v tuto chvíli, kdy probíhá horká válka na východě Ukrajiny, tak dochází k ohromnému zpracování dat, které se pohybují na Telegramu nebo na jiných sociálních sítích, v ruském světě typicky na síti VKontakte. A to nejenom ze strany amerických, ale samozřejmě i jiných agentur, které toto mají na práci.

Právě z toho důvodu se zdá hodně podivné, že materiál, který tam měl být údajně několik týdnů, možná dokonce jednotek měsíců, by zůstal nepovšimnutý a mohl takto proudit, být editován, sdílen, aniž by se něco stalo. A teprve nyní to celé vyplavalo na povrch. Je to hodně zvláštní situace. A přesně proto to nahrává konspiračním teoriím.