‚Je silný, ozbrojený a vycvičený.‘ Americký list zjistil, kdo má stát za únikem tajných dokumentů

Za únikem utajovaných amerických vojenských dokumentů stojí milovník zbraní ve věku přes 20 let, který pracoval na vojenské základně. S odvoláním na informace listu The Washington Post to ve čtvrtek napsala agentura Reuters. Pentagon únik materiálů označil za závažné riziko pro bezpečnost USA a vyšetřuje ho. Washington 7:09 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Média únik považují za nejzávažnější podobný případ v USA za léta. Dokumenty obsahují citlivé informace o válce na Ukrajině, ale třeba také o vztahu k Číně (ilustrační foto) | Foto: TayebMEZAHDIA/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

The Washington Post svá zjištění staví na rozhovorech se dvěma členy chatovací skupiny na komunikační platformě Discord, s nimiž muž stovky stránek materiálů sdílel.

Ruští špioni, nebo druhý Snowden? O úniku tajných dokumentů z USA kolují různé verze, říká analytik Číst článek

Ve skupině podle deníku bylo přes 20 mužů a mladých chlapců, které spojuje „společná láska ke zbraním, vojenskému vybavení a Bohu“.

Jak se muž, který je z úniku podezřelý, jmenuje, list neuvedl, ve skupině ale vystupoval pod přezdívkou OG, což je zkratka pro sousloví Original Gangster slangově označující výjimečnou a respektovanou osobu.

To, že k němu ostatní členové chatovací skupiny vzhlíželi, The Washington Post řekl jeden ze zdrojů. „Je fit. Je silný. Je ozbrojený. Je vycvičený. Prostě všechno, co můžete očekávat od nějakého šíleného filmu,“ uvedl.

Média únik považují za nejzávažnější podobný případ v USA za léta. Dokumenty obsahují citlivé informace o válce na Ukrajině, ale třeba také o vztahu k Číně.