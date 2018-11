‚Staví nás do ubohé a trapné pozice.‘ Severoirští unionisté znova kritizovali dohodu o brexitu

Představitelé severoirské Demokratické unionistické strany, která podporuje menšinovou vládu britské premiérky Theresy Mayové, v den výročního stranického sjezdu pokračují v kritice návrhu dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. Místopředseda strany Nigel Dodds má za to, že dokument staví zemi do „ubohé a trapné pozice“. Belfast 15:40 24. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda DUP Nigel Dodds na stranickém sjezdu | Foto: Clodagh Kilcoyne | Zdroj: Reuters

Dodds před delegáty sjezdu vzkázal premiérce Mayové, aby „vyhodila do koše“ severoirskou pojistku. Tento právně závazný záložní plán byl do „rozvodové dohody“ s Bruselem zahrnut, aby nemohlo dojít k obnovení hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem.

Pro stranu je ale nepřijatelné, že při jeho uplatnění by se na Severní Irsko vztahovala pravidla bližší jednotnému trhu Evropské unie než na zbytek britského území.

„Zveřejněná dohoda o vystoupení staví Spojené království do ubohé a trapné pozice svázané ve svěrací kazajce EU, rozdělené a ponížené,“ citovala Doddse agentura Reuters.

Splňte svou část ujednání, nebo nepodpoříme dohodu o brexitu, hrozí Mayové severoirští unionisté Číst článek

„Náš vzkaz premiérce Mayové je jasný: Vaši brexitovou dohodu nemůžeme přijmout,“ uvedla šéfka unionistů Arlene Fosterová v rozhovoru s The Times.

Vláda s Corbynem

Dokonce naznačila, že strana by možná preferovala vládu vedenou Corbynem, který přitom dlouhodobě sympatizuje s úhlavními rivaly ze strany Sinn Féin. „Brexitová dohoda představuje reálnou hrozbu oproti něčemu, co by mohlo nastat,“ řekla.

Na sobotní konferenci unionistů má promluvit také britský ministr financí Philip Hammond, který v rozhovoru se zpravodajskou společností BBC návrh rozvodové dohody hájil. S postojem Fosterové prý nesouhlasí.

„Koná se stranický sjezd a lídři strany promlouvají ke svým věrným stoupencům,“ řekl. Na otázku, zda je dojednaná podoba brexitu výhodnější než setrvání Británie v unii odpověděl: „Věřím, že ano.“

Premiérka Mayová přitom na stejnou otázku v páteční rozhlasové diskusi s občany odpověděla vyhýbavě a uvedla, že brexit Británii postaví do „jiné“ situace. Přestože pro její dohodu se zatím v britském parlamentu nerýsuje většinová podpora, předsedkyně vlády jakýkoli jiný postup než její prosazení nepřipouští.