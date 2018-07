Uneseného vietnamského politika dopravili do vlasti slovenským vládním speciálem, nepochybují vyšetřovatelé

Německý list také píše, že transport uneseného Vietnamce byl předmětem schůzky tehdejšího slovenského ministra vnitra Roberta Kaliňáka a jeho vietnamského protějšku. Kaliňák v minulosti opakovaně odmítl, že by Slovensko bylo do únosu muže vědomě zapleteno.

Doživotí pro uneseného exposlance. Hanojský soud rozhodl v případě zpronevěr PetroVietnam Číst článek

Někdejší vietnamský poslanec a manažer státní firmy Trinh Xuan Thanh dostal od soudu ve vlasti doživotní trest. Byl součástí skupiny více než dvou desítek obžalovaných ze zpronevěr stamilionů dolarů ve státní ropné a plynárenské společnosti PetroVietnam.

Trinh Xuan Thanh byl podle Německa loni na konci července za bílého dne unesen v centru Berlína. K únosu byla přitom použita v Praze pronajatá dodávka, do níž byl Thanh násilím posazen.

Vůz si pronajal Vietnamec s trvalým pobytem v České republice. Česko tohoto muže koncem loňského srpna vydalo do Německa k trestnímu stíhání.

Německo obvinilo ze zosnování únosu Vietnam, podle německé vlády za ním stáli agenti vietnamské tajné služby. Vietnam to ale odmítl. Dvaapadesátiletý bývalý manažer PetroVietnamu a komunistický poslanec žádal v Německu o azyl. Hanoj ale tvrdila, že se nakonec sám vydal vietnamským úřadům.

Trinh Xuan Thanh dokonce v minulosti potvrdil verzi vietnamské vlády. „Nemyslel jsem jako dospělý člověk. Utekl jsem a skryl se. Došlo mi ale, že se musím vrátit do Vietnamu a předstoupit před vyšetřovatele, abych mohl přijmout milost od strany a vlády,“ řekl na videu, které odvysílala vietnamská státní televize.

Podle jeho právníka ale bylo vyjádření jeho klienta stěží autentické. „Nikdy by to neudělal. Bál se vrátit zpět a obával se i toho, jaké by to mohlo mít následky,“ uvedl Victor Pfaff.