Peníze a zlaté pruty si schovával v šatníku. Americký senátor čelí obvinění, že bral úplatky od Egypta

Vlivný americký senátor Bob Menendez čelí obvinění z braní úplatků, ke kterému se teď přidala ještě služba ve prospěch cizí mocnosti. Demokratický senátor za stát New Jersey Menendez měl být cizím agentem a od různých subjektů z Egypta dostat přepočtu miliony korun v hotovosti, ale i ve zlatě. Od stálého zpravodaje Washington 8:31 19. října 2023

Senátor je předsedou zahraničního výboru Senátu, a proto využíval svůj vliv. Psal například dopisy na různá místa s upozorněním, že by se mělo aktivněji postupovat ve věci stavby přehrady, která byla sporná mezi Etiopií, Súdánem a Egyptem.

Také lobboval za egyptskou stranu, ačkoli Spojené státy omezovaly pomoc vůči Egyptu kvůli malému odškodnění jednoho amerického občana, který byl poškozený při egyptském leteckém úderu v roce 2015 v Libyi.

I tuto kauzu se snažil senátor Menendez urovnávat. To už začalo být podezřelé tajným službám, protože taková ochota pomáhat Egyptu není úplně obvyklá. On to nedělal úplně nezištně. Při domovní prohlídce se u něj našlo 480 000 dolarů v hotovosti, což je přibližně 11 milionů korun v přepočtu a také zlaté pruty v hodnotě přes dva miliony.

Peníze schované v šatníku

Menendez měl peníze schované v šatníku, v ochranných návlecích na obleky nebo také po kapsách různých sak a společenských obleků. A nebyly to jenom jeho peníze, ale i jeho manželky, protože ta byla prostředníkem mezi egyptskými společnostmi a manželem.

I ona dostávala nějaké výplaty, například před několika lety začala z ničeho nic najednou jezdit v novém mercedesu.

Oba jsou obžalovaní z braní úplatků a příští pondělí jsou předvolaní k soudu, kde mají říct, jestli se cítí vinni nebo nevinni ze spolupráce s cizí mocností jako agenti. Hlavní líčení s Bobem Menendezem a jeho manželkou začne příští rok šestého května.