Uplynulo 100 dnů od jejich zmizení. Petr Pavel se během návštěvy Izraele setkal s rodinami unesených

O víkendu si Izraelci připomněli 100 dnů od teroristického útoku Hamásu, při kterém zemřelo 1200 lidí. 100 dnů také uplynulo od únosu více než 240 lidí z Izraele do pásma Gazy. Dosud se jich vrátila necelá polovina. S příbuznými unesených se při své návštěvě Izraele setkal také český prezident Petr Pavel. Přislíbil jim pomoc a přímluvu při své následné cestě do Kataru, který zprostředkoval poslední dohodu o propuštění části rukojmích. Tel Aviv 13:18 16. ledna 2024

„Nemáme bohužel žádný signál, žádnou zprávu o zdravotním stavu, vůbec nic. Potřebujeme naše milované zpátky. Po více než sto dnech nevědět, jestli jsou vůbec naživu, to přece není možné.“

Reportáž Štěpána Macháčka z návštěvy Petra Pavla u rodin rukojmích unesených Hamásem

Ajala Jahalomi Luzonová přišla s několika dalšími příbuznými unesených povědět českému prezidentovi Petru Pavlovi příběh svých blízkých. „V Gaze je unesený můj bratr Ohad. Byl tam také můj synovec Eitan, Ohadův syn, naštěstí ho ale po 52 dnech propustili. My víme, že je Ohad silný. Ale on neví, že jeho rodina je v pořádku. A ona přitom je. A tohle mi láme srdce a Ohadovi určitě taky.“

Svého syna Tala má v Gaze stále ještě Gilad Šoham. Už tři měsíce spí prý Gilad jen s pomocí prášků. „Mně je to jedno, kolik by osvobození mého syna stálo. Já ho chci zpátky. Ať jim vrátí všechny teroristy z našich vězení. Víte, kdyby měli své unesené děti v Gaze politici, všechno by už bylo hotovo. Kdyby teď unesené vyměnili za palestinské vězně, všechno by bylo vyřešené. Utrpení všech by skončilo.“

Gilad neskrývá rozhořčení nad postupem izraelské vlády: „25 let nám lhali, říkali nám, že máme nejsilnější armádu na světě, že bydlíme na nejbezpečnějším místě v Izraeli, že utratili miliardy za hraniční bariéru. A nic z toho v ten kritický den nefungovalo.“

Příbuzní unesených hledají jakoukoliv pomoc ze zahraničí. Naděje vkládají i do České republiky a návštěvy prezidenta Petra Pavla. Mají pocit, že se izraelská vláda nedělá o návrat jejich blízkých nestará.