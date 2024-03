Ubytovat uprchlíky v kasárnách se finančně nevyplatí. Británie je i přesto přesune do ‚plovoucího vězení‘

Kde ubytovat žadatele o azyl, často nelegální migranty, kteří přijíždějí do Velké Británie? To je otázka, kterou se zoufale snaží vyřešit tamní vláda. Zatím jim stát platí ubytování v hotelech. Před rokem zveřejnilo ministerstvo vnitra plán ubytovat žadatele o azyl na vojenských základnách. Zpráva, kterou vypracoval britský Národní kontrolní úřad, ale došla k závěru, že z ekonomického pohledu se přesun migrantů do kasáren nevyplatí. Londýn 17:02 22. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loď Bibby Stockholm | Zdroj: PA Images via Reuters Connect

Britský Národní kontrolní úřad spočítal, že rozpočet na provoz čtyř ubytovacích zařízení, která patří státu, bude v příštích deseti letech stát víc, než nakolik by vyšly náklady na ubytování v hotelech.

Do toho všeho je započítána i úprava, příprava rekonstrukce alternativních ubytovacích zařízení. Během příštích deseti let přijde toto všechno britský stát v přepočtu na více než 30 miliard korun.

Mezi zařízení, do kterých britská vláda uprchlíky postupně přesouvá, jsou dva objekty bývalých kasáren, někdejší studentské koleje a loď Bibby Stockholm, která si pro svůj vzhled vysloužila přezdívku ‚plovoucí vězení‘ a ve které už byli někteří migranti ubytováni.

Samotné hotely, kdyby byly stejně drahé, jako doposud, by byly zhruba o 2,5 miliardy korun levnější.

I přesto chce ale britská vláda dál žadatele o azyl z hotelů stěhovat. Ministerstvo vnitra v páteční reakci uvedlo, že se na strategii přesunu nic nemění. Předpokládá navíc, že časem by se provoz ve státních ubikacích mohl zlevnit, protože je do nákladů započítána i rekonstrukce.

Nejde jenom o peníze. V tuto chvíli má přesun do méně pohodlných ubytovacích zařízení podle britské vlády sloužit také trochu jako varování pro všechny potenciální migranty, kteří by chtěli se do Británie dostávat.