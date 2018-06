Rakousko chce lepší ochranu vnějších hranic EU. Německá kancléřka souhlasí

Kurz to v úterý řekl v Berlíně po jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, která zdůraznila nutnost hledání evropského řešení migrační otázky.

Pořád směšujeme žadatele o azyl a migranty, říká ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Číst článek

„My musíme rozhodovat, kdo může do Evropy přicházet, ne pašeráci," prohlásil Kurz, který chce mimo jiné personálně a finančně posílit Evropskou agenturu pro pobřežní a pohraniční stráž (Frontex). Vyslovil se také pro posílení pomoci v zemích původu migrantů.

Šéfka německé vlády, jejíž přístup k migraci se od toho Kurzova v řadě ohledů liší, poznamenala, že spolková republika bude podporovat Rakousko v posilování ochrany vnějších hranic EU. Evropa ale podle Merkelové musí postupovat jednotně, jinak by mohla utrpět vážné škody.

Není podle ní třeba možné, aby zodpovědnost za řešení situace neslo jen pár zemí, kam většina běženců směřuje.

Kurz byl dotázán i na spory na německé politické scéně týkající se toho, zda má spolková republika vracet část uprchlíků přímo na svých hranicích do zemí jako je Rakouskou nebo Česká republika. Požaduje to ministr vnitra Horst Seehofer, Merkelová se ale zatím staví proti. Rakouský kancléř, který se ve středu sejde i se Seehoferem, k tomu poznamenal, že se do sporu nechce vměšovat.