Do Řecka dorazilo loni výrazně méně uprchlíků, pomohla dohoda s Tureckem. Masivní migrace pokračuje v Itálii

Počet migrantů pocházejících z Blízkého východu a Afriky se v roce 2017 výrazně snížil v Řecku, kam připlulo z Turecka zhruba 30 000 běženců. Skoro stejně uprchlíků dorazilo v roce 2017 do Španělska, kam se ale příliv migrantů zdvojnásobil. S masovou migrací se loni opět musela potýkat Itálie, kam dorazilo z Afriky přes 119 000 běženců. Vyplývá to z údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Atény/Řím/Madrid/ 11:42 1. ledna 2018

Počet migrantů pocházejících z Blízkého východu a Afriky se v roce 2017 výrazně snížil v Řecku, kam připlulo z Turecka zhruba 30 000 běženců.

Skoro stejně uprchlíků jako do Řecka dorazilo v roce 2017 do Španělska, kam se ale příliv migrantů zdvojnásobil. S masovou migrací se loni opět musela potýkat Itálie, kam dorazilo z Afriky přes 119 000 běženců. Vyplývá to z údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Do Řecka, které masové imigraci čelilo v roce 2016, dorazilo loni 29 634 běženců. Z toho 42 % byli Syřané a pětina Iráčani. Počet je výrazně nižší oproti roku 2016, kdy na řecké ostrovy v Egejském moři připlulo 173 450 migrantů.

Azylové řízení trvá velmi dlouho

Masový příliv běženců do Řecka se zastavil díky dohodě Evropské unie s Ankarou, která migraci brání výměnou za finanční pomoc. Na základě této dohody může také Řecko posílat zpět do Turecka migranty, kteří vstoupí do Řecka nelegálně a nedostanou azyl.

Azylové řízení v Řecku ale často trvá velmi dlouho a uprchlická zařízení na ostrovech jsou i proto přeplněná, ač řecká vláda loni přemístila z ostrovů na pevninu na 25 000 běženců. Většina migrantů, kteří připluli loni z Turecka na řecké ostrovy, dorazila na ostrov Lesbos.

V tamním táboře Moria, který má kapacitu 2300 lidí, žije ale k dnešnímu dni stále 5600 lidí. V přeplněném táboře často dochází k nepokojům.

Itálie: 120 000 migrantů

Zatímco příliv migrantů do Řecka se v roce 2017 výrazně snížil, s masovou migrací se stále potýká Itálie. Loni tam dorazilo 119 250 běženců z Afriky, o rok dříve jich bylo 181 440.

Výrazný nárůst migrace zaznamenalo loni také Španělsko, kam dorazilo z Afriky podle UNHCR 27 250 běženců, což je skoro dvojnásobek oproti roku 2016, kdy jich bylo 14 100.

Vysoký nárůst migrace do Španělska podle některých expertů souvisí s tím, že po uzavření cesty přes Řecko začali migranti z Afriky a Blízkého východu hledat jiné trasy.