Řecko a Evropská unie vybudují nový tábor na Lesbu. Bude v něm místo pro 5 000 uprchlíků

Řecko a Evropská komise budou spolupracovat při budování nového centra pro uprchlíky na ostrově Lesbos. Nové zařízení má splňovat veškeré evropské i řecké standardy a na jeho financování se bude podílet Evropská unie, stojí v příslušném memorandu. Do nového tábora se má vejít až 5000 lidí. V současnosti se na řeckém ostrově, který leží poblíž tureckého pobřeží, nachází zhruba 7000 uprchlíků v neutěšených podmínkách.

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové by nové centrum mělo být pro migranty jen ‚dočasným zastavením před integrací nebo návratem do zemí původu‘. Zásadní je také rychlost azylového řízení, zdůraznila von der Leyenová.

Cílem spolupráce je podle komise zabránit na Lesbu opakování vzniku situace podobné té v někdejším táboře Moria. Tam žilo do září letošního roku, kdy zařízení zničil požár, v neutěšených podmínkách zhruba 12 000 osob. Bylo to několikanásobně více, než byla oficiální kapacita tábora.

Po ničivém požáru, který založili sami migranti, převezla řecká policie část uprchlíků do jiných zařízení. Na Lesbu ale podle Evropské komise stále zůstává 7000 osob, které žijí v bezprizorných podmínkách.

Evropská komise vyčlenila 121 milionů eur (zhruba 3,2 miliardy korun) na výstavbu tří podobných, ale menších, zařízení na ostrovech Samos, Kos a Leros. Kolik peněz bude pro tábor na Lesbu, ale Evropská komise neuvedla. Všechny čtyři tábory mají být hotové do září příštího roku.

Za podmínky, které panují v řeckých táborech a zařízeních pro uprchlíky, kritizovala středomořskou zemi v listopadu Rada Evropy. Podle výsledků její inspekce v táboře na ostrově Samos a v dalších zařízeních představují podmínky, ve kterých jsou uprchlíci drženi, nelidské zacházení. Řecká vláda slíbila, že situaci v táborech zlepší.

Řecko a evropská agentura Frontex jsou také kritizovány za to, že navrací uprchlíky do Turecka, aniž by jim umožnily podat žádost o azyl. Řecko a Frontex ale toto nařčení odmítají.