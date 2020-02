Syrští uprchlíci mají otevřenou cestu do Evropy. Turecko už jim nebude bránit na hranicích

Turecko už nebude zastavovat syrské uprchlíky, kteří se snaží dostat do Evropy. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek řekl vysoce postavený turecký činitel. Rozhodnutí podle agentury souvisí s očekávaným příchodem uprchlíků ze severozápadní syrské provincie Idlib, kde musel více než milion lidí kvůli bojům opustit své domovy. Ankara 23:50 27. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tábor v Sýrii poblíž tureckých hranic. Od čtvrtka turecká policie nebude bránit uprchlíkům překročit hranice a pokračovat do Evropy. | Foto: Khalil Ashawi | Zdroj: Reuters

Ofenziva syrské a ruské armády začala v prosinci. Jejím cílem je získat Idlib pod kontrolu režimu prezidenta Bašára Asada. Většinu provincie zatím mají v rukou islámští radikálové a oponenti syrské vlády, z nichž některé podporuje Turecko.

Turecká policie, pobřežní a pohraniční stráž dostaly příkaz nezasahovat, uvedl turecký činitel. Rozhodla o tom bezpečnostní rada státu, která se připravuje na další vlnu uprchlíků ze syrského Idlibu.

Evropa zažila v roce 2015 masovou migrační vlnu, kdy do EU dorazilo přes milion běženců, z toho na 860 000 přes Řecko. Přiliv utečenců touto trasou pomohla od roku 2016 výrazně omezit dohoda EU s Tureckem. Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU. Bezvízový styk zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila. V posledním roce se ale počet příchozích migrantů do EU, konkrétně do Řecka z Turecka, opět zvýšil.