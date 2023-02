Německá ministryně vnitra chce lépe dělit ukrajinské uprchlíky v Unii. Řešit se má i migrace z jiných oblastí

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová by chtěla lépe přerozdělit válečné uprchlíky z Ukrajiny mezi ostatní evropské státy. Prohlásila to po vnitroněmecké konferenci o migraci, na kterou pozvala představitelé německých spolkových zemí. Ministryně chce také lépe kontrolovat migranty, kteří do Německa míří z jiných krizových regionů. Jedna z tras vede i přes Českou republiku, Německo proto na pomezí s Českem zintenzivnilo namátkové kontroly.

Berlín 19:30 16. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít