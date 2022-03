Doprovázíme je až k vlaku, popisuje kněz pomoc ukrajinským uprchlíkům na košickém nádraží

Na hlavním nádraží ve slovenských Košicích postávají hloučky lidí s kufry a taškami. Snaží se zorientovat na tabuli s odjezdy vlaků. Jsou to uprchlíci z Ukrajiny, kteří odsud míří třeba do Polska, Německa nebo do České republiky. Najít ten správný spoj, pořídit místenku, sehnat dočasné ubytování nebo vyměnit peníze, s tím jim pomáhají dobrovolníci.

