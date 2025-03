Uprchlík z KLDR: Po návratu z Ruska se severokorejští vojáci dostanou do strany nebo na univerzitu

Haneul Jeong přijel do Prahy na pozvání jihokorejské neziskové organizace Think, která pracuje s dětmi a mladými lidmi, kteří prchli z KLDR. Mladí opouští Severní Koreu většinou s rodinami, výjimkou nejsou ale ani nezletilí jednotlivci. Uprchlíkům může být i méně než 15 let, Haneul Jeongovi bylo v době útěku čerstvě 18.

Organizace uspořádala v Česku akci s názvem Pchjongjangské jaro, odkazující nejen na hlavní město KLDR i na pražské jaro. S nápadem navštívit i česká města a univerzity přišla ředitelka organizace Moonkyung Son, když loni při návštěvě Prahy objevila výstavu fotografií Jana Šibíka ze Severní Koreje. Když si poté zjišťovala víc o historii Česka, přišlo jí, že vidí paralely s KLDR.