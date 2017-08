'Uprchlíky vítáme, město je potřebuje,' říká starosta Palerma. Za pomoc migrantům ho ocenil i papež

Itálie žádá Evropu o pomoc kvůli pokračujícímu přílivu uprchlíků. Sicilské Palermo ale běžence vítá a stará se o ně jako o vlastní obyvatele. „Migranty vždy vítám přímo v palermském přístavu. Tam s nimi pracuji a věřte mi, vytvořili jsme pro ně skutečně civilní podmínky,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál starosta Palerma Leoluca Orlando. Palermo (Itálie) 8:00 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starosta italského Palerma Leoluca Orlando. | Foto: Robert Mikoláš | Zdroj: Český rozhlas

Letos do Itálie připlulo téměř 100 tisíc uprchlíků a některé politické strany z řad opozice, především Hnutí pěti hvězd a Liga severu, viní vládu z nečinnosti. Žádají rázný postup, včetně okamžitého vyhoštění migrantů. S tím ale rezolutně nesouhlasí starosta sicilského Palerma Leoluca Orlando, který v minulosti proslul úspěšným bojem proti mafii, a teď se doslova pere za práva uprchlíků.

Evropské politiky naopak viní z genocidního chování vůči běžencům a stejně tak nechápe odmítavý postoj Čechů k uprchlíkům. "Ode dne, kdy jsme začali migranty vítat, jsme se stali čtvrtým turisticky nejoblíbenějším městem Itálie," řekl starosta Orlando v rozhovoru pro Dvacet minut Radiožurnálu.

Pane starosto, nejvíce migrantů připlouvá právě na Sicílii. Podle opozice by ale měli být vraceni zpět do Libye, odkud se vydali na cestu přes Středozemní moře. Vy je naopak vítáte. Proč?

Věřte mi, můj život se změnil, když jsem osobně potkal migranty. Když jsem potkal mladou dívku z Afriky. Plakala, protože během přesunu ze člunu na loď ve Středozemním moři zahynuli její nejbližší. Ta dívka měla podobný obličej, jako má moje vnučka. Ona ale přišla o matku, zatímco moje dcera je na živu.

Od doby, co jste mluvil s vámi zmiňovanou dívkou z Konga, kterou se podařilo zachránit, na rozdíl od její matky, prý chodíte do přístavu, abyste se s migranty osobně setkal. Je to tak?

Migranty vždy vítám přímo v palermském přístavu. Tam s nimi pracuji a věřte mi, vytvořili jsme pro ně skutečně civilní podmínky. Jsou tam zdravotníci, sociální asistenti, kulturní mediátoři, různé neziskové organizace a charity. Ti všichni jsou tam, aby jim pomáhali.

S některými z nich sám diskutuji a obvykle jim říkám tohle: Vítejte u nás a nemějte obavy. Budete sice řešit mnoho problémů, ale přinejmenším jste volní a naživu.

Lidé, kteří připlují do Palerma, tak mají vlastně štěstí, že se nedostali do jiného přístavu a vaši pomoc ocenil také papež František, který vám poslal děkovný dopis. Jak by tedy měla postupovat ostatní města, co se přístupu běženců týče?

Myslím, že existuje možnost zrušení povolení k pobytu, pasy bych ale nechal. Já sám bych měl třeba obavy, kdyby obyvatelé Sicílie cestovali nekontrolovaně po světě. Nebojím se libí z Bangladéše nebo z Německa, odkudkoliv, pokud to nejsou občané cestující zcela bez kontroly.

Povolení k pobytu ale považuju za novou formu otroctví, za nový trest smrti. My v Palermu ale naprosto nesouhlasíme s konceptem povolení k pobytu a já ještě nesouhlasím s námitkou, že lidé nejsou tolerantní. Netolerance je podle mě jenom v hlavách některých politiků a finančních skupin.

Všichni migranti v Palermu jsou ubytováni přímo v centru města, které se příští rok stane dokonce kulturní metropolí Evropy. Jak vnímáte varovné hlasy obávající se, že se kvůli uprchlíkům může třeba zvýšit kriminalita?

Vím, že řada lidí je před migranty ostražitá z bezpečnostních důvodů a taky si myslím, že je chybou, když se v diskusích o migrantech používá takzvaný humanitární přístup. I já, když potřebuju lékaře, tak ho nežádám o laskavost, ale aby respektoval mé právo na život a na zdraví. Samozřejmě, že je lepší, když se chová laskavě, ale není to zásadní. A podobně, když stojím před mým bratrem, dcerou anebo dcerou migranta, tak stojím před lidskou bytostí, která má právo vybrat si, kde bude žít.

Uprchlíci | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

A nemluvte, prosím, tolik o bezpečnosti. Nejbezpečnější je totiž nově příchozí vítat. Kdybyste se mě zeptal, kolik je dnes v Palermu migrantů, tak vám neřeknu 60 tisíc, ani 100 tisíc, řeknu vám, že ani jeden. Každý, kdo tady žije, se totiž stává obyvatele Palerma. Nedělám rozdíl mezi obyvateli Palerma, kteří se v něm narodili a těmi ostatními, a právě to považuju za nejlepší záruku pro naši bezpečnost. Je jasné, že žádná komunita není bez zločinců. Zločinnost ale nesouvisí s barvou kůže.

A co hrozba terorismu?

Když do Palerma přijde nějaký divný podezřelý muslim, tak zdejší muslimská komunita na něj sama upozorní starostu a starosta upozorní policii. V Paříži nebo Bruselu ale starostovi nikdo nezavolá, a když se tam na předměstí usadí terorista nebo osoba podezřelá z terorismu, nikdo nejde na policii. Všichni zavírají oči, ústa i uši, protože každý dostává přesně to, co dává. Takzvaní migranti v Palermu brání své město, protože jsou považovaní za občany a Palermo je hrdé na to, že jako jediné velké město v Evropě nemá migrantské komunity na periferiích, ale v centru.

A nebojíte se, že do Palerma přestanou jezdit turisté?

Migranti žijí v historické části města, v části navštěvované turisty, v části, která je nejelegantnější, nikoliv na vzdálené periferii jako v Paříži nebo Bruselu. Myslím si, že zřejmě moc nechápeme to, že migranty potřebujeme, protože oni nám připomínají naše práva, nikoliv jejich práva. Víte, dostal jsem krásný dopis od líbezné dvanáctileté dívky upoutané na invalidní vozík, je to rodačka z Palerma a stejně tak její rodiče.

Palermo | Foto: Robert Mikoláš

Napsala mi, že od chvíle, kdy jsem začal jako starosta vítat imigranty, se ona sama cítí méně odlišná a víc rovnoprávná. Nemůžeme diskriminovat v dobrém ani špatném slova smyslu. Ode dne, kdy jsme začali migranty vítat, jsme se stali čtvrtým turisticky nejoblíbenějším městem Itálie.



Mnohem ostřeji se ale vymezujete vůči evropským představitelům. Jak vnímáte jejich politiku a návrhy na řešení uprchlické krize? Proč je podle vás špatné dělit lidi na ty, co utíkají před válkou a na ekonomické migranty?



Tohle dělení považuju za stupidní. Nerozumím ani tomu, proč si občan Sýrie, který má v Evropské unii podle současné legislativy právo na azyl, má tady právo žít, tak proč si nemůže koupit letenku do Berlína, Říma nebo Madridu? Proč je nucený dávat peníze zločincům, nejméně pět tisíc dolarů za osobu a riskovat život na nebezpečné cestě po zemi a přes moře? S rozlišování na uprchlíky a ekonomické migranty sice nesouhlasím, Evropská unie se ale chová nelogicky i vůči těm, kterým právo na azyl přiznává.

Proč byste si jako Syřan nebo Syřanka nemohl koupit letenku, pochopitelně zpáteční a vydat se do bezpečnějšího státu? Pokud by se ukázalo, že o svém občanství lžete, poslali by vás zpátky. Současná politika Evropské unie je tak podle mě genocidní.

Celý rozhovor s Leolucou Orlandem si můžete poslechnout zde.