'Urážel občany i úřady.' Moldavsko zakázalo ruskému vicepremiérovi Rogozinovi vstup do země

Moldavsko prohlásilo místopředsedu ruské vlády Dmitrije Rogozina za nežádoucí osobu, vicepremiér tak má zakázaný vstup do země i tranzit přes její území. Oznámilo to moldavské ministerstvo zahraničí. Stalo se tak kvůli Rogozinovým hanlivým výrokům na adresu moldavské vlády. Rogozin již má zakázaný vstup do Evropské unie, na černou listinu se dostal kvůli ruské anexi Krymu.

