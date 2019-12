Měl být důkazem o aférách na ministerstvu obrany. Telefon von der Leyenové ale někdo vymazal

Německá strana Zelených podala trestní oznámení kvůli promazání jednoho jediného telefonu. Přístroj patřil Ursule von der Leyenové a údajně v něm byly důkazy o aféře z dob jejího působení na resortu obrany. Nová šéfka Evropská komise čelí podezření, že coby spolková ministryně vyplácela externím poradcům miliony eur, aniž by vypsala veřejnou soutěž. Berlín 16:32 23. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá strana Zelených podala trestní oznámení kvůli promazání jednoho jediného telefonu. Přístroj patřil Ursule von der Leyenové (na snímku) a údajně v něm byly důkazy o aféře z dob jejího působení na rezortu obrany | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

Kauzu vyplácení externích poradců prošetřuje zvláštní parlamentní výbor a podle jeho členů mohl být mobil klíčovým důkazem. Von der Leyenová totiž se svým okolím často komunikovala pomocí SMS anebo aplikace WhatsApp. A právě tyhle zprávy mohly ukázat, nakolik byla do aféry zapojená.

Telefon byl služební a politička ho odevzdala v létě potom, co odešla z německé vlády. V tu dobu už přístroj požadovali členové parlamentního výboru, protože ho označovali za cenný důkazní materiál. Ministerstvo obrany jim ale později vzkázalo, že specialisté celý mobil z bezpečnostních důvodů promazali – a to nenávratně.

Poslanec strany Zelených Tobias Lindner tak podal trestní oznámení, protože podle něj ten, kdo to provedl, brání výkonu spravedlnosti.

Externí analýzy

V kauze jde o to, že německé ministerstvo obrany mělo dlouhodobě obrovské účty za placení externistů. Ursula von der Leyenová si nechávala vypracovat celou řadu expertiz a vždy dávala přednost komerčním firmám.

Přitom podle německých zákonů platí, že by se mělo u každé zakázky vyhodnotit, jestli není levnější, když ji zpracují státní úředníci. Navíc existuje podezření, že určitý okruh lidí cíleně vypisoval zakázky šité na míru jejich známým.

Bývalá ministryně von der Leyenová v té kauze figuruje jako svědek, kterého chce parlamentní výbor vyslechnout. Poslance zajímá mimo jiné její vztah s jednou bývalou externí poradkyní, která později přešla na ministerstvo a prokazatelně zůstávala ve styku s bývalými kolegy. Ostatním manažerům radila, jak získat státní zakázku, aniž by museli procházet výběrovým řízením.

Málo peněz pro Bundeswehr

Pro von der Leyenovou to ale není jediná kontroverze. Bundeswehr dlouhodobě trápí nedostatek peněz, a to se odráží na jeho vybavenosti. Například letectvo je na papírě poměrně silné, do vzduchu ale může jen zlomek letadel. A podobné je to třeba i s tanky anebo obrněnými transportéry.

Vedle aféry s externisty se ta největší kauza týká námořnictva. To už několik let opravuje svoji vlajkovou loď a chloubu. Plachetnice Gorch Fock měla projít jen obyčejnou údržbou. Původně to mělo vyjít v přepočtu na čtvrt miliardy korun. Dokaři ale účet neustále navyšovali a momentálně počítají s cenou více než 1,5 miliardy korun. Na Gorch Focku prý objevili řadu problémů a náklady překonaly jakákoliv očekávání.

Ale co bylo von der Leyenové nejvíc zazlívané, byl její přístup v létě, kdy se stala kandidátkou na šéfku Evropské komise. Ze dne na den ukončila svou ministerskou agendu a na stole nechala řadu rozpracovaných projektů. Přitom ministr obrany je v Německu zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil.

Populární u vojáků

Von der Leyenovou v čele německé armády vystřídala její stranická šéfka. Je paradoxní, že zatímco veřejnost je vůči Annegret Krampové-Karrenbauerové spíš kritická, vojáci si ji velmi oblíbili. Nová ministryně jim slíbila rozsáhlé investice a mimo jiné se přihlásila k německým závazkům v alianci NATO.

Vedle toho provedla i personální reformy, aby Bundeswehr mohl oslovit širší počet lidí. Vedle profesionální armády jde totiž o rozsáhlý státní podnik, který má mimo jiné vlastní autodopravu. A mnoho pozic je čistě civilních.

Krampová-Karrenbauerová i přes protest koaliční SPD volá po rozšíření vlastních zahraničních misí. Tedy po něčem, co v Evropě dělá pouze Francie. Ministryně se chce angažovat například v regionech, kde vládní jednotky bojují s radikálními islamisty. V rámci Bundeswehru tak dosáhla relativní oblíbenosti – v celostátních průzkumech veřejného mínění se ale dál pohybuje na mimořádně nízkých číslech.