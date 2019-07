Prouza: Visegrád na summitu prohrál úplně všechno. Von der Leyenová je eurofederalistka

O nástupkyni Jeana-Claudea Junckera bude 17. července hlasovat Evropský parlament, podle redaktora Hospodářských novin Ondřeje Housky, jednoho z hostů speciálu Českého rozhlasu Plus, kandidátku evropských lidovců schválí, protože europoslanci nebudou chtít riskovat možnou krizi.

„Je centristka, nezastává žádné významně radikální názory. Ano, mluví o tom, že chce, aby se z Evropské unie stala federace po vzoru Švýcarska nebo Spojených států, ale to je aspirace pro vnuky vnuků. Neznamená to, že by to byla fanatická příznivkyně integrace, která by chtěla z Bruselu diktovat členským zemím,“ míní Houska, který oceňuje i výběr Christine Lagardeové do čela Evropské centrální banky.

Novým předsedou Evropské rady se má místo Donalda Tuska stát končící belgický premiér Charles Michel. „Ví, o čem je vyjednávání, protože to je v Belgii důležité vzhledem ke složitému fungování té země. Ne náhodou to má být už druhý Belgičan z dosavadních tří předsedů rady,“ komentuje bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu.

Hosty speciálu byli: Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti Jan Macháček, komentátor Lidových novin Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Pro střední a východní Evropu to prý ale není dobrá volba. „Michel má ze všech premiérů patřících do liberální frakce nejmenší pochopení pro Česko a další okolní země – mohl bych uvést jeho výroky o tom, že jim mají být odebrány evropské fondy kvůli postoji k migraci,“ připomíná s tím, že ale mohlo jít jen o předvolební rétoriku.

S tím souhlasí i státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Michel i von der Leyenová podle ní nyní nastupují do jiné funkce, ve které budou sledovat jiné cíle.

„Úkolem Michela bude spojovat členské státy a hledat přijatelné kompromisy. Nebude mít prostor vymezovat se proti jednotlivým státům. A von der Leyenová bude muset pro Komisi hledat životaschopné politiky – v tom má větší šanci uspět než jiní kandidáti, kteří byli na stole,“ dodala Hrdinková.

Timmermans není ďábel

Státy Visegrádské skupiny při vyjednáváních postupovaly jednotně, premiér Andrej Babiš (ANO) ocenil, že se podařilo zabránit prosazení Franse Timmermanse, který byl jedním z tzv. spitzenkandidátů ve volbách do Evropského parlamentu.

„V mezích toho, co bylo možné v rámci vyjednávání, to dopadlo relativně konsenzuálním řešením, která má pro Českou republiku i region střední Evropy dobrý potenciál.“ Milena Hrdinková

„Výsledkem společného postoje je, že si V4 naběhla na vidle. Z pohledu Polska a Maďarska je výsledek horší než původní návrhy a pro Česko a Slovensko je špatný v tom, že jsme se ještě blíže přimkli k problematickému Polsku a Maďarsku. To se bude projevovat v dalších jednáních, kdy nás ostatní nebudou brát příliš vážně,“ tvrdí bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

„Visegrád prohrál úplně všechno a neprosadil si vůbec nic. A tím, jak jeho zástupci používali hesla ve stylu ‚zastavme Sorosova kandidáta‘, jsme si jen zhoršili svou pověst. A to se nám nevyplatí.“ Tomáš Prouza

Podle Babiše je von der Leyenová pro Česko lepší volbou než Timmermans, Prouza ale poukazuje na její federalistické názory. „Pokud je to, co jsme jako Visegrád chtěli, větší tlak na integraci a spolupráci na evropské úrovni, pak jsem za to rád. Ale mám pocit, že Visegrád historicky chtěl přesný opak,“ podotýká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

„To, že v roce 2011 říkala něco o federalismu, což se Ursule von der Leyenové dnes vyčítá, neznamená, že je nějaká zapálená federalistka. A používat to slovo jako nálepku nebo nadávku je podle mě nesmyslné,“ reaguje komentátor Lidových novin a Předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost blízkého hnutí ANO Jan Macháček.

Podle něho je naopak dobře, že nebyl zvolen Frans Timmermans: „Nemělo by to žádnou logiku. Socialistická frakce nevyhrála evropské volby a byl to člověk, který silně prosazoval migrační kvóty a říkal, že každá evropská země bude muset akceptovat multikulturalismus a vzdát se politiky národních identit.“

„Česko se skutečně profilovalo jako země přimknutá k Polsku a Maďarsku. Andrej Babiš hájil jejich zájmy, Slováci by nakonec Timmermanse podpořili. Ursula von der Leyenová je lepší kandidátkou, byť ani Timmermans není ďábel, jak ho vykreslovala V4. Je to standardní sociálnědemokratický politik,“ uzavírá Ondřej Houska.