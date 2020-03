Ochranné pomůcky nemají opustit evropský trh, říká předsedkyně Evropské komise. Apeluje na solidaritu

Evropská komise omezila vývoz zdravotnických pomůcek, potřebných pro boj s koronavirem, do zemí mimo Evropskou unii. Oznámila to v nedělním prohlášení šéfka Komise Ursula von der Leyenová. Dále apelovala na členské státy, aby nechali otevřené hranice pro udržení správného chodu vnitrounijního obchodu. V pondělí Komise vydá směrnici, podle které by státy měly upravit své opatření, týkající se přechodu hranic.

