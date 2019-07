‚Nezpůsobilá a nevhodná.‘ Německá SPD u evropských socialistů lobbuje proti volbě von der Leyenové

Němečtí europoslanci zvolení za SPD se snaží zabránit schválení političky CDU Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise. Podle informací agentury DPA před středečním setkáním von der Leyenové se zástupci evropských socialistů rozdali přítomným dokument s výčtem údajných pochybení současné německé ministryně obrany. Kancléřka Angela Merkelová označila odpor SPD vůči von der Leyenové za zátěž pro fungování velké koalice. Berlín / Brusel 19:31 12. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ursula von der Leyenová | Zdroj: Reuters

Německým sociálním demokratům vadí především to, že ministryně obrany von der Leyenová vůbec nekandidovala v nedávných volbách do Evropského parlamentu, natož aby stála v čele některé z kandidátek. Právě někdo z takzvaných spitzenkandidátů, tedy šéfů kandidátek, by přitom podle SPD měl stanout v čele Evropské komise.

SPD von der Leyenovou odmítá i přesto, že díky ní by Německo mohlo mít po 50 letech svého člověka v čele Evropské komise.

Nečekaná kandidátka

Von der Leyenová se stala nečekanou kandidátkou Evropské rady minulý týden poté, co země visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) spolu s Itálií na summitu EU zablokovaly zvolení sociálnědemokratického spitzenkandidáta Franse Timmermanse.

Rozdaný dokument socialistů nese název „Proč je Ursula von der Leyenová nezpůsobilou a nevhodnou kandidátkou“ a upozorňuje na aféru spojenou se zaměstnáváním externistů při modernizaci německé armády i například explozi nákladů na modernizaci školící lodi německého námořnictva Gorch Fock.

Zmíněn je také případ s údajným opisováním v dizertační práci, kde však vyšetřování vinu von der Leyenové neprokázalo. SPD rovněž kandidátce do čela Komise vyčítá, že se jí nepodařilo modernizovat výzbroj německé armády, která se prý nyní nachází v zuboženém stavu.

Socialisté dále označují von der Leyenovou za kandidátku maďarského premiéra Viktora Orbána, a to navzdory skutečnosti, že pro ni na unijním summitu minulý týden s výjimkou kancléřky Merkelové hlasovali všichni vrcholní představitelé zemí Evropské unie. Kancléřka se zdržela, neboť pro tento krok neměla podporu právě SPD, která je jejím koaličním partnerem v německé vládě.

‚Není to jednoduchá situace‘

Merkelová v reakci označila trvající odpor socialistů proti volbě von der Leyenové za zátěž pro německou velkou koalici. „Není to jednoduchá situace, to chci výslovně říci, když s námi koaliční partner netáhne za jeden provaz,“ uvedla. „Pracujeme na tom, aby byla Ursula von der Leyenová zvolena.“

Poslanci EP budou schvalovat nominaci von der Leyenové příští týden v úterý. Sněm je ale vůči ní naladěný spíše skepticky. Podle DPA minimálně část frakce evropských socialistů pro von der Leyenovou ruku nezvedne. Nepodpořit se ji definitivně rozhodli také evropští Zelení i Evropská sjednocená levice. Von der Leyenová tak má zatím jisté jen hlasy své Evropské lidové strany. Liberálové ve středu uvedli, že podpora kandidatury von der Leyenové není hotovou věcí.

Německá kandidátka potřebuje získat nadpoloviční většinu europoslanckých hlasů. Volba je tajná. Europarlament, vzešlý z květnových voleb, má mít 751 členů, v praxi ale své mandáty stále nepřevzali tři katalánští zástupci a Dán Jeppe Kofold, který se stal ministrem dánské vlády.