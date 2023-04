‚Máte odpovědnost‘. Šéfka Evropské komise chce, aby Čína ohledně Ukrajiny využila vliv na Moskvu

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala Peking, aby sehrál „konstruktivní“ roli při nastolení míru na Ukrajině. V rozhovoru s listem Financial Times uvedla, že EU je znepokojena přátelským postojem Číny vůči Rusku, Peking by podle ní měl využít svých vazeb na Moskvu k omezení bojů. Von der Leyenová se tento týden chystá s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem do Číny.

Brusel 9:46 4. dubna 2023