Ursula von der Leyenová v čele Komise? Bez ní přijde bolení hlavy, říká novinář Palata

Hlasy do Evropského parlamentu jsou sečteny, jednání o frakcích teprve začínají. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila, že chce obhájit svůj post, o kterém budou v nejbližších dnech rozhodovat lídři členských států a Evropský parlament. Zaslouží si dalších pět let v čele Evropské komise? V pořadu Pro a proti odpovídala hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová a evropský editor Deníku a komentátor Luboš Palata. Německo 19:16 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ursula von der Leyenová u voleb (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Evropští voliči rozhodli, že ano, protože výsledek lidovců je velmi dobrý. Lidovci jako jediná z velkých frakcí posílili,“ uvádí komentátor Palata důvody pro pokračování von der Leyenové na současném postu. Pomoct tomu může i velká podpora italské premiérky Georgie Meloniové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zůstane Ursula von der Leyenová v čele Evropské komise? V pořadu Pro a proti odpovídá hlavní komentátorka Czech News Center Lenka Zlámalová a evropský editor Deníku Luboš Palata

S tím ale novinářka Zlámalová nesouhlasí. „Politika, kterou provozovala Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové, končí v dost brutální ekonomické stagnaci a pádu životní úrovně v Evropě. Evidentně k tomu přispívá dekarbonizační snaha,“ upozorňuje.

Von der Leyenová by prostým součtem hlasů v jejích frakcích podporu měla získat. To ale nemusí platit, hlasování o předsedovi nebo předsedkyni Evropského parlamentu je totiž tajné.

Ursula von der Leyenová přijede na konci dubna do Prahy. Bude obhajovat post šéfky Evropské komise Číst článek

„V minulých volbách se ukázalo, že součet hlasů neplatí. Nikdy se nedozvíme, kdo novou Komisi podpořil a kdo ne. Von der Leyenová to nepochybně zkusí, ale výsledek je s otazníkem,“ dodává Palata.

Další kandidát?

V případě, že se zvolení nepovede, bude mít podle Palaty Evropa „bolení hlavy“. „Široko daleko nevidím žádného jiného kandidáta, který by byl v tuto chvíli ,na stole‘. Bude to spíš záležitost týdnů a měsíců, než se dozvíme, jaká bude Evropská komise,“ domnívá se editor.

„Před pěti lety to vypadalo, že bude všechno jinak. Nakonec se ,jako králík z klobouku‘ objevila Ursula von der Leyenová, a to místo Manfreda Webera. On byl rozhodně silnější kandidát než ona,“ vzpomíná komentátorka.

Do Unie posíláme nepředvídatelnou, nekonstruktivní a v zásadě zbytnou sílu, tvrdí novinářka Číst článek

Vyjednávání tak budou náročná. „Začíná dost tvrdý obchod o posty evropských komisařů. Ona nedostane žádný bianko šek. Přijde řada zemí a řekne: ‚Ano, podpoříme, ale chceme ta nejsilnější portfolia.‘ Bude to mnohem zajímavější,“ usuzuje Zlámalová.

„Prožili smršť několika velkých krizí: covid, ruská agrese proti Ukrajině, energetická krize, inflace. Byly to velmi těžké roky. Neříkám, že je současný stav Unie dobrý, Ursula von der Leyenová ale prokázala jednu věc, a to je tah na branku,“ podotýká Palata. Chybí jí z jeho pohledu jen kreativita a schopnost přizpůsobit se novým podmínkám.

Poslechněte si záznam celého pořadu Pro a proti výše.