‚Radši bychom protestovali za Bidenovy vlády.‘ V amerických volbách se odráží i boj o klima

Spojené státy sužuje rekordní sezóna hurikánů i katastrofických požárů. Voliči, pro které je klimatická krize prioritou, však nemají v letošním souboji o Bílý dům ideálního kandidáta. Přesto tentokrát zřejmě silněji než před čtyřmi lety podpoří toho demokratického. Od stálého zpravodaje Washington 20:33 1. listopadu 2020

Donald Trump tento týden otevřel stavařům a těžařům víc než polovinu panenského pralesa Tongass na Aljašce, kterému se přezdívá plíce Severní Ameriky. Patří to mezi nejvýznamnější z mnoha podobných rozhodnutí současného amerického prezidenta.

Podle aktualizované databáze New York Times Trump za necelé čtyři roky vlády zvrátil už 99 opatření na ochranu životního prostředí a klimatu. Právě to při letošním soupeření o Bílý dům vhání spoustu mladých, a do boje s klimatickou krizí zapojených voličů, do náruče Joea Bidena, který jinak rozhodně nepatří mezi jejich favority.

Západní americké pobřeží letos zažívá rekordní sezónu katastrofických požárů, pro pojmenování hurikánů a tropických bouří už tento rok došla písmena v abecedě. Přesto demokrati v kampani často přehlušili téma klimatické krize hlasitým a vytrvalým voláním, že v Pensylvánii, státě pro volby klíčovém, nechce Biden kompletní zákaz těžby plynu nebezpečným hydraulickým štěpením. I když podle nedávného průzkumu pro televizi CBS je mírná většina obyvatel státu proti. A ti, kdo fosilní průmysl podporují, stejně spadají spíš do Trumpova tábora.

„Tohle je naftařský kraj, celá Pensylvánie, my na to spoléháme. A oni nám naše bohatství seberou. Já nechci žít v zemi se socialistickými prvky. Já jsem podnikatelka, peníze si vydělám a nepotřebuju, aby mi ostatní říkali, jak mám žít. Chci, aby tu Trump pro nás Američany byl dál a zaručil nám svobodu,“ tvrdí Zeena, volička Donalda Trumpa z města Warren.

Biden jako kompromis

Ti, pro které je v letošních volbách klimatická krize a kvalita prostředí k životu tématem číslo jedna, nemají mezi hlavními kandidáty svého člověka. Přesto se chystají volit demokrata Bidena zřejmě víc než před čtyřmi lety jeho předchůdkyni Clintonovou.

„Volit někoho jiného než Bidena se zdá být trochu kontraproduktivní. Jen to nahraje Trumpovi. Vidím kolem sebe hodně lidí, kteří jsou připravení letos něco ze svého přesvědčení obětovat a hlasovat pro Bidena, což nám umožní dostat progresivní program trochu do hry. Je to velká změna proti roku 2016, kdy spousta lidí v mém okolí volit nešla, nebo dopsala na hlasovací lístek Bernieho Sanderse. Přibylo kolem mě hodně mladých, co vyrůstali v současné éře tragických střeleb ve školách, jsou velmi aktivizovaní a chtějí volit,“ všímá si Jessica z města Charlotte v Severní Karolíně, dalším pro volby zásadním státě.

Angažuje se v hnutí Sunrise, které sdružuje mladé lidi bojující za zmírnění změn klimatu a které opatrně podpořilo ve volbách Bidena poté, co po primárkách přijal do svého klimatického plánu některé prvky progresivnějších demokratů. I to je důvod, proč Trump rád označuje Bidena, umírněného demokrata přijatelného pro řadu konzervativců, za loutku radikální levice.

Akce v Charlotte proti prezidentu Donaldu Trumpovi, na níž vystupovali i zástupci Sunrise Movement | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Upřímně – to, co je v Americe označované za radikální levici, není mimo Ameriku moc radikální. My žádáme jen to, abychom se nedostali do dluhů při studiu nebo při léčení v nemocnici a aby se zacházelo se všemi férově a všichni měli stejné příležitosti. To přece není žádná výstřední myšlenka,“ myslí si Jessica. Chystá se hlasovat pro kandidáta, který má k jejímu ideálu daleko, ale přece jen o míle blíž než současný prezident.

„Já osobně Bidena volit budu. Nebyl mým favoritem, ale jeho administrativa bude mnohem ochotnější řešit změnu klimatu a otázky rovnosti nebo lidských práv než Trumpova vláda. Přáli bychom si, aby Biden byl trochu víc… no dobře (směje se), o hodně víc nalevo. Ale máme bohužel systém dvou stran, a nedosáhneme žádné změny, dokud nebude ve funkci aspoň někdo jako Biden,“ vysvětluje.

Hlavně bojovat za klima

„Nepodporujeme přímo Bidena, ale progresivní demokraty kandidující do dalších funkcí, kteří nám pomohou prosadit Zelený nový úděl na státní a pak snad i národní úrovni. A víme, že aby mohli odvést tu nejlepší práci, potřebují prezidenta, který není pro rasismus, šovinismus a elitářství,“ přidává se k Jessice David její kolega z hnutí Sunrise v Severní Karolíně.

„I když můžete oprávněně namítnout, že i demokrati jsou elitáři. My budeme za klima protestovat, ať volby dopadnou jakkoli. Ale radši bychom protestovali za Bidenovy vlády, protože alternativa je špatná,“ dodává.

Z takových důvodů získal Biden podporu také třeba od podobně zaměřené skupiny 350 Action. Svou klimatickou politiku spojuje s tvorbou pracovních míst, ekonomickou či rasovou spravedlností nebo tlakem na ostatní země, aby k boji s klimatickou krizí přistupovaly zodpovědněji.

To teď v kontrastu s Trumpem organizace a lidé angažovaní v klimatickém hnutí oceňují, i když třeba Bidenův vztah k fosilnímu průmyslu je pro ně při hlasování pro něj těžko stravitelný.