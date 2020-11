‚Biden nemohl vyhrát, nikdo ho nemá rád’. Trumpovi fanoušci se na protest proti volbám vydali do ulic

Amerika se neshodne ani na základní volební matematice. U Bílého domu se míjejí skupinky odpůrců a příznivců Donalda Trumpa. První volají, že je poražený, druzí odpovídají, že je vítězem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jana Kaliby o protestech ve Washingtonu

„Přijeli jsme podpořit prezidenta Trumpa a spravedlivé volby. Aby všechny legální hlasy platily, a ty nelegální neplatily. Vím, že podvod se stal. V několika státech prezident vedl, a pak najednou začaly chodit hlasy odnikud – a všechny byly pro Bidena. To není správné a prezident to tak nenechá. Proto se jeho tým v tolika státech obrací na soud,“ říká Paul, který dorazil s manželkou Kathlyn a velkou vlajkou Trump 2020.

Manželé Kathlyn a Paul, voliči Donalda Trumpa, podle kterých jsou volby zfalšované | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Na otázku, proč tedy soudy zamítají jednu stížnost Trumpova týmu za druhou a proč i úřady Trumpovy vlády tento týden vydaly prohlášení, že letošní volby byly nejlépe zabezpečené v historii a že o manipulaci s hlasy neexistují žádné důkazy, Kathlyn tvrdí, že jde o lež. „My nesouhlasíme s tím, co říkáte. To nejsou pravdivé informace. Nevím, kde je berete, ale není to pravda.“

„Jsme velmi rozčarovaní. Američani promluvili, a pokud by to bylo férově sečtené, tak by Bílý dům získal ten správný prezident,“ doplňuje ji její manžel Paul.

‚Nevěřte učitelům,’ zní z davu

Kromě běžných Trumpových voličů přišli tyto konspirace o ukradených volbách podpořit i profesionální šiřitelé konspiračních teorií v čele s Alexem Jonesem nebo čerstvě zvolenou republikánskou kongresmanku Marjorie Greeneovou. Lidé nadávají dokonce i konzervativní televizi Fox News, slyšíme zvolání k dětem – nevěřte svým učitelům, věřte rodičům. Vidíme tu i prezidentova příznivce s konfederační vlajkou a nápisem Trump 2020. Prodejci nabízejí ve výprodeji vlajky, čepice a trička s trumpovskou symbolikou ve slevě.

Barbara, volička Joea Bidena, projíždějící kolem davu Trumpových fanoušků protestujících proti výsledku voleb | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Místní obyvatelé na to reagují po svém, někteří nadávají Trumpovi a jeho fanoušky provokují pokřikem, ať si zvykají, že jejich prezidentem bude Joe Biden. Barbara projíždí svým městem na kole a zdraví Trumpovy fanoušky v tričku a roušce s nápisy Biden-Harrisová. Zastavila před Bílým domem u plotu, na kterém visí protitrumpovské transparenty.

„Bála jsem se, že tu bude hodně rozzuřených, násilných Trumpových fanoušků. Já tu žiju patnáct let a tohle místo, kde teď stojíme, je pro nás velmi důležité. Symbolizuje naši jednotu a podporu černošské komunitě. Chci ho spolu s ostatními ochránit a zachovat. Tohle byly podle úřadů férové a nejlíp zabezpečené volby. Ať se Trump soudí, to je jeho věc. Ale jakmile úřady potvrdí výsledky, je potřeba, aby je všichni přijali. Nemám strach, že by Trump po Bidenově inauguraci neodešel. Co mě trochu znepokojuje – jaký problém mají někteří mí spoluobčané s tím akceptovat výsledek voleb,“ říká Barbara.

Oči a uši přece neklamou

Trumpův volič Rich, podle kterého není možné, že by Biden mohl vyhrát | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Myslím, že Trump dostal nejmíň sto milionů hlasů. Oči a uši přece neklamou. Na Trumpovy mítinky chodily desítky tisíc lidí, každý den až pětkrát. Na Bidena přijelo tak pět deset aut. Podle toho se pozná, že Biden nevyhrál. Jak může někdo říkat, že se nestal podvod? Bidena nikdo nemá rád,“ tvrdí v červené trumpovské čepici Rich z Pensylvánie, kterého nikdo nepřesvědčí, že jeho idol Donald Trump mohl prezidentské volby prohrát.

Mezi lidmi pochodujícími proti výsledku voleb byli i členové neofašistické skupiny Proud Boys. Do ulic se vydaly také lokální antifašistické a antirasistické skupiny. Oba tábory se slovně i fyzicky napadaly. Po setmění se situace vyhrotila, jeden muž podle úřadů skončil pobodaný v kritickém stavu v nemocnici. Nejméně deset lidí bylo zatčeno za útoky či nedovolené ozbrojování.