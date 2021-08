USA v pondělí zorganizovaly nejvíce evakuačních letů z Kábulu. Tlak na odložení stažení vojáků sílí

Spojené státy v pondělí uskutečnily dosud nejvíce evakuačních letů z kábulského letiště. S odvoláním na mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho to napsala agentura AP. Poznamenala, že na letišti dál panuje napětí a umírají zoufalí lidé prchající před Tálibánem, který znovu ovládl Afghánistán. USA jsou navíc pod tlakem, aby zvážili přeložení termín konečného stažení vojáků, který je momentálně plánován na 31. srpna. Washington 10:16 24. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spojené státy plánují stáhnout zbývající vojáky z Afghánistánu 31. srpna | Foto: US Air Force | Zdroj: Reuters

Kirby novinářům řekl, že během 24hodinového časového úseku, který skončil v pondělí ráno, přepravily americké armádní letouny z Kábulu do bezpečí kolem 10.400 lidí. Během následujících 12 hodin pak 15 letadel C-17 transportovaly dalších 6660 osob.

Hlavní tváří protitálibánského odporu se stal syn afghánské legendy. Kdo je Ahmad Masúd? Číst článek

Vzhledem ke stále obtížnému přístupu na letiště provedla americká armáda v pondělí druhou akci mimo letiště, při níž na letištní plochu přepravila 16 Američanů vojenským vrtulníkem, napsala AP. Byla to přinejmenším druhá taková záchranná mise mimo letiště. Kirby řekl, že minulý čtvrtek tři armádní vrtulníky vyzvedly 169 Američanů poblíž hotelu hned za letištní branou a přemístily je na letiště.

Prodloužení termínu?

V Afghánistánu zůstává přibližně 5800 amerických vojáků. Aktuální plán počítá s tím, že k jejich stažení dojde 31. srpna - Spojené státy ale jsou pod stále větším tlakem termín přeložit. O tom, jestli tak Bílý dům učiní, má rozhodnout prezident Joe Biden během úterního dne.

„Doufáme, že termín nebude třeba prodloužit, ale diskuze probíhají,“ uvedl podle AP Biden. Naopak mezinárodní komunita USA nabádá, aby se stažením vojáků zatím vyčkaly - po prodloužení termínu evakuací volá Británie, Francie a Německo.

Čas na evakuaci se krátí. Británie požádá USA, aby nechaly vojáky na letišti v Kábulu pár dnů navíc Číst článek

„Termín (stažení vojáků) je pro nás znepokojující. Potřebujeme další čas, abychom dokončili probíhající operace,“ řekl podle BBC News francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Naopak Tálibán varuje před důsledky odložení odchodu amerických vojáků.

Britský ministr obrany Ben Wallace ale zpravodajské televizi Sky News řekl, že prodloužení evakuačního okna je nepravděpodobné - podle něj „nejen kvůli tomu, co řekl Tálibán, ale také kvůli veřejným prohlášením prezidenta Bidena“. „Rozhodně ale stojí za to, abychom se o to všichni pokusili, a my se pokusíme,“ dodal Wallace.

O možném prodloužení evakuací za 31. srpen mají v úterý odpoledne SELČ jednat představitelé skupiny G7 (USA, Británie, Itálie, Francie, Německo, Japonsko a Kanada).