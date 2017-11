Počítač American Airlines dal na Vánoce dovolenou příliš mnoha pilotům. Hrozí, že některé spoje nepoletí

Počítačový systém American Airlines omylem povolil dovolenou na Vánoce příliš velkému počtu pilotů. Podle Bloombergu proto chybí kapitáni a první důstojníci na vnitrostátních letech z Dallasu, Bostonu, Miami, New Yorku, Philadelphie, Salt Lake City a Charlotte v Severní Karolíně.

Společnosti proto teď reálně hrozí, že na svátky, kdy řada Američanů létá za svými rodinami, nebude mít dost personálu. Podle unie amerických pilotů se to týká až patnácti tisíc letů mezi 17. a 31. prosincem.

Mluvčí American Airlines ovšem tohle číslo popírá a tvrdí, že se problém podaří včas vyřešit. Firma totiž nabízí pilotům speciální příplatky ve výši 150 procent původní hodinové mzdy a chce, aby se volna vzdali.

Unie pilotů s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že by to bylo porušení pracovních podmínek. Chce proto s American Airlines dohodnout jiné řešení. Pro piloty, kteří i několik let pracovali přes svátky, je podle ní nepříjemné se volna vzdát.