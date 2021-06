Zasedání školní rady se ve Virginii zvrhlo ve vřavu. Rodiče protestovali a obvinili školství z ‚indoktrinace‘

Na předměstí Washingtonu v Loudoun County bouře kolem výuky dějepisu a přístupu k historii rasismu v USA zuří už několik měsíců, popsala v reportáži agentura Reuters.

Školy se staly terčem obvinění, že daná témata prezentují z pohledu kritické rasové teorie, což je akademický proud, podle kterého je rasismus nedílnou součástí amerického práva a amerických institucí a podle něhož dědictví z dob otroctví a segregace dodnes pro černochy v USA vytváří nerovné podmínky.

Školní rada v Loudoun County odmítá, že by se děti v okrese učily, že rasismus je v Americe zakořeněný ve fungování státu. Oponuje, že se jednoduše snaží vzdělávat učitele, z nichž je většina bílé pleti, aby byli „kulturně citliví“ ve snaze co nejlépe sloužit čím dál rozmanitějšímu žactvu v okrese.

Mnozí z rodičů, kteří se v úterý nahrnuli do sálu při jednání rady, ale vysvětlení školní rady nevěří. Někteří dorazili s transparenty s hesly jako „Výchovu, ne indoktrinaci“ či „Rasismus neukončíte tím, že ho vyučujete“.

Atmosféra na schůzi byla nakonec tak vyhrocená, že členové rady museli posluchárnu opustit a přenechat bouřlivý dav na starosti policistům. Dva účastníky pak policisté odvedli v poutech.

„Nikdy jsem nic takového neviděl,“ řekl mluvčí Wayde Byard, který je déle než dvacet let mluvčím okresní sítě státních škol.

Two arrests made at the Loudoun County, Virginia school board meeting after it was declared an unlawful assembly and some parents here to protest against critical race theory and a transgender policy refused to leave right away #CriticalRaceTheory pic.twitter.com/dsZDrqJ0Gp