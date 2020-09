Příběh muže, který přestal volit republikány. ‚Biden tuhle zemi miluje, Trump jen objímá vlajku,‘ tvrdí

Donald Trump je výjimečným prezidentem, který si dokázal získat oddanou podporu a také hlas od lidí, kteří dříve neměli motivaci chodit volit. Republikánskou stranu, jak potvrdil nedávný sjezd, si naprosto podmanil a nemá v ní reálnou opozici. Zároveň se ale od něj distancuje řada tradičních a známých republikánů, a to včetně exprezidenta George Bushe mladšího. Někteří se dokonce aktivně zapojili do kampaně ve prospěch demokrata Joea Bidena. SERIÁL Washington 12:24 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Albert Kirchner volil celý život republikány svého hlasu pro Trumpa ale lituje. Teď se převlékl do Bidenovy modré | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Albert Kirchner mě vítá v parku ve městě Hershey zmínkami o Václavu Havlovi, jeho Moci bezmocných a četl prý i Kunderovu Nesnesitelnou lehkost bytí.

Živí se jako daňový právník a celý život byl republikánem, prý by ho tady, ve střední Pensylvánii, nic jiného ani nenapadlo. Svým barvám zůstal věrný i v roce 2016 a hlasoval pro Donalda Trumpa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl seriálu k americkým prezidentským volbám, který natáčí zpravodaj Jan Kaliba

„Udělal jsem to, a teď toho každým okamžikem děsně lituju. Nesledoval jsem dost pozorně, co se mezi republikány před čtyřmi lety dělo. Jak odporné věci Trump říkal o Johnu McCainovi nebo Jebu Bushovi,“ popisuje pro Radiožurnál.

„Myslel jsem si, že republikáni v Kongresu toho chlapa budou kontrolovat. Jenže nebyli toho schopní McCain, Romney… a můžeme pokračovat dál a dál. Náš ústavní systém kontroly a rovnováhy nezafungoval a pustili jsme se do jízdy na tygrovi. Beru za to i na sebe zodpovědnost. Dokonce jsem přispěl na jeho kampaň. Máme tu rčení, že demokrati se zamilují a republikáni se zařadí. A tak si všichni včetně mě řekli – je to náš člověk, budeme ho volit,“ dodává.

‚Trump jen objímá vlajku‘

Tady ve venkovské části jednoho z rozhodujících států amerických voleb se podle Albertova pozorování většina republikánů za dobu jeho prezidentství zatvrdila ve své podpoře Trumpa za každou cenu. Jen někteří naopak udělali to, co Albert – zaregistrovali se jako demokrati a budou volit Joea Bidena, protože Donald Trump se pro ně stal nepřijatelný.

‚Občas lže, ale většinou říká pravdu.‘ Trumpovi stoupenci vidí jeho chyby, výhody podle nich převažují Číst článek

„Opustil jsem Republikánskou stranu, protože si myslím, že ona opustila mě. Po událostech v Charlottesville v roce 2017 jsem měl dojem, že se z téhle země stává (nacistická) třetí říše. Rychle jsem se od Trumpa a jeho přisluhovačů distancoval, a i když s demokraty v mnohém nesouhlasím, po impeachmentu jsem přestoupil k nim a neohlížím se zpátky,“ vysvětluje svůj postoj.

„Až tohohle chlapa dostaneme z funkce, tak si to vyhodnotím znovu. Nemám žádný problém s tím dát hlas Bidenovi, on tuhle zemi miluje. Trump jenom objímá vlajku. Mám snad volit autoritářství místo ústavnosti? Mám volit diktaturu místo demokracie? To jste se musel pomátnout!“ rozčiluje se.

‚Bláznův ráj‘

Pomyšlení, že by zopakoval svou volbu z roku 2016, Alberta Kirchnera doslova nadzvedává z lavičky. Coby daňový právník neuznává ani to, za co prezidenta Trumpa mnozí Američané oceňují – jak svou daňovou reformou pomohl jejich peněženkám.

Většina Američanů nevěří, že volby proběhnou férově. Kritika padá na prezidentem dosazeného šéfa pošt Číst článek

„Můžete mít všechny daňové odpočty světa, ale když se hodnota vašich peněz dál snižuje, tak jsou bezvýznamné. Je to bláznův ráj. Upřímně říkám, že Obamu jsem nevolil. Ale Trump převzal jeho pozitivní a rostoucí ekonomiku a poslal ji k zemi. Přebytky zmizely, dolar je na tom špatně, Trump spustil malicherné obchodní války. Tady v Pensylvánii je střední třída vyřízená, chybějí příležitosti, a pokud Trump teď neskončí, celý Rezavý pás zkolabuje,“ myslí si.

A zatímco prezident varuje, že když ve volbách zvítězí Biden, bude Amerika zničena, bojí se Albert naopak druhého funkčního období Donalda Trumpa.

„Genocida. Toho se bojím. Špinavá válka, vojenská junta jako kdysi v Chile nebo Argentině – tímhle směrem teď v Americe jdeme. Vzpomeňte, jak nechal rozehnat pokojný protest u Bílého domu. Pak už to nebudou jenom demonstranti proti rasismu. Svým příznivcům hází syrové maso – všechno je údajně chyba muslimů, Mexičanů… kdybychom měli rok 1935, tak by to byli Židi. A jeho příznivci nerozpoznají, že je to právě Trump a jeho režim, kdo je drží zkrátka,“ konstatuje.

„Jestli dostane další čtyři roky, ukáže se v plné nahotě, jak mu nestačí postavit se proti soupeřům v parlamentním procesu. Je potřeba je zabít – tohle on mezi řádky dává najevo skupinám, které patří k domácím teroristům,“ varuje.