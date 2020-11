ONLINE: První odhady přisuzují Trumpovi Indianu a Kentucky, Bidenovi Vermont a Virginii

V prvních šesti státech USA se uzavřely volební místnosti a začalo sčítání. Americká média rovněž oznámila předpokládané vítěze. V Indianě a Kentucky podle exit pollů zvítězil současný prezident Donald Trump. Ve Vermontu a Virginii pak vítězství přisuzují jeho vyzyvateli Joeu Bidenovi. Washington 1:21 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební komisaři ve West Palm Beach na Floridě otvírají obálky s volebními lístky | Zdroj: Reuters

Úderem jedné hodiny ranní středoevropského času začalo sčítání hlasů v Georgii, Indianě, Kentucky, Jižní Karolíně, Vermontu a Virginii. Právě Georgie přitom podle amerických médií může napovědět, jak volby dopadnou v celostátním měřítku.

Demokratický kandidát zde v prezidentských volbách od roku 1960 zvítězil jen dvakrát, ale tým Joea Bidena věří, že by letos mohl uspět. Jak připomíná BBC, spoléhá především na afroamerické voliče, kteří tvoří více než čtvrtinu registrovaných voličů.

Nejvyšší účast za 100 let?

Deník The New York Times napsal, že účast v letošních prezidentských volbách by mohla dosáhnout 67 procent, a být tak nejvyšší za posledních více než 100 let. Znamenalo by to, že svůj hlas ve volbách odevzdalo kolem 160 milionů obyvatel země, napsal list. Z toho více než 101,1 milionu lidí už odvolilo předčasně anebo poštou.

List podotkl, že za vysokou účastí mohou být problémy, které ovlivnily život téměř každého Američana. Jde o pandemii koronaviru a ekonomické problémy, ale i politické vášně, které provázely celé funkční období současného prezidenta Donalda Trumpa. Vliv mohla mít i opatření, která mnoho amerických států přijalo kvůli tomu, aby volení během pandemie bylo snazší a bezpečnější.

Nejméně v šesti státech americké unie přitom už jen předčasné hlasování přineslo vyšší účast než tam činila celková v roce 2016, kdy se americký prezident volil naposledy. Šlo o Texas, Colorado, Washington, Oregon, Havaj a Montanu. Politologové přitom předpokládají, že předčasně volili hlavně demokraté, zatímco v den voleb šli k urnám hlavně republikáni. Právě to, zda se jim v klíčových státech podaří překonat náskok, který si podle všeho demokraté vybudovali v předčasném hlasování, může volby rozhodnout.

