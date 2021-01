Amerikanista: Trump už předání moci blokovat nebude. Část republikánů se s ním rozhodla rozejít

Americký Kongres ve čtvrtek potvrdil zvolení Joea Bidena prezidentem. Předcházely tomu ale nepokoje příznivců dosavadního prezidenta Donalda Trumpa, kteří obsadili Kapitol – vpád si vyžádal celkem čtyři oběti. „Trumpova vina je těžko zpochybnitelná,“ říká amerikanista Jiří Pondělíček. A připomíná, že Trump chválil loňské obsazení Kapitolu v Michiganu a vyzýval obyvatele, aby stát „osvobodili“. Už předem také zpochybňoval prezidentské volby. Interview Plus Praha 17:07 7. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„To všechno mohlo zaprvé vyvolat pocit křivdy a zadruhé se lidé, kteří jsou něčeho takového schopni a jsou ochotni to udělat – což je naprostá menšina prezidentových voličů – cítili trošku povzbuzení jeho reakcí na události v Michiganu. A ve včerejším projevu jim slíbil, že s nimi bude pochodovat,“ říká v pořadu Interview Plus amerikanista, který působí na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Policie zatkla při protestu několik desítek lidí, zdaleka ale ne všechny ty, kteří do budovy vnikli.

Jisté prý ale je, že ostraha Kapitolu byla podceněna a v první fázi ji zajišťovali policisté, kteří nejsou vybavení ani cvičeni na zvládání davu, proto použili střelné zbraně.

„Na rozdíl od lidí, kteří demonstrovali venku, což je jejich právo, tak ti, kteří vtrhli do budovy, jsou výtržníci. Někteří mluví i o domácím terorismu, musel by jim ale být prokázán záměr,“ podotýká Pondělíček.

Někteří z demonstrantů se podle něj například mohli pokusit unést některého ze zákonodárců a připomíná, že FBI v září odhalila plán na únos guvernérky státu Michigan:

„Bavili se o únosu a dokonce o jakémsi lidovém soudu. Domnívám se, že to vyrůstá ze stejného podhoubí. Na fotkách z Kapitolu už na twitteru odhalili několik známých popíračů holocaustu nebo členů protivládních milic,“ upozorňuje amerikanista.

Donald Trump už prohlásil, že 20. ledna dojde ke spořádanému předání moci Jou Bidenovi. „Domnívám se, že on už to nijak blokovat nebude, ale je otázka, zda to jeho nejkrajnější příznivce uklidní. Vášně jsou tak vzedmuté, že to nebude jednoduché,“ míní.

Prezident měl podle Pondělíčka právo obrátit se na soudy, ty mu ale nedaly za pravdu a některé žaloby označily za frivolní.

„Tehdy bylo na čase uznat porážku, nejpozději když v polovině prosince hlasovali prezidentští volitelé v jednotlivých státech,“ zdůrazňuje expert.

„Domnívám se, že velké části Trumpových příznivců se obrázky násilí v budově Kapitolu líbit nebudou, a mohlo by to vést k tomu, že jeho pozice oslabí. A vypadá to, že představitelé Republikánské strany se rozhodli s ním úplně rozejít,“ uzavírá Pondělíček.