Tvrdá nebo chytrá láska. To podle amerických znalců čeká Evropu od nového prezidenta Bidena

Demokrat Joe Biden se stal 46. prezidentem Spojených států. Evropská unie si od jeho nástupu do Bílého domu slibuje výrazné zlepšení vztahů a spolupráce s USA oproti jeho předchůdci Donaldu Trumpovi. Ten tvrdě kritizoval jak EU, tak spojence v NATO. Američtí analytici s nástupem Bidena očekávají změnu přístupu Washingtonu k transatlantickým vztahům. Washington / Brusel 20:32 24. ledna 2021 Evropu podle expertů čeká s nástupem Bidena návrat ke stabilnímu spojenectví.

„Jeho přístup bych nenazval tvrdý, ale takovou tvrdou láskou,“ soudí politolog z univerzity Johnse Hopkinse Daniel Hamilton o způsobu, jakým bude Biden přistupovat k NATO.

Nový americký prezident podle něj považuje Severoatlantickou alianci za nejdůležitější instituci, které jsou USA členem. I on ale bude po aliančních partnerech vyžadovat plnění spojeneckých závazků – včetně výdajů dvou procent HDP na obranu, které Trump tvrdě vynucoval.

Tvrdá nebo chytrá láska. To podle amerických znalců čeká Evropu od prezidenta Bidena

„Joe Biden se toho bude držet, může to ale definovat novými způsoby, protože bezpečnostní výzvy, kterým budeme čelit, se netýkají pouze tankových armád a tradičních výdajů na obranu. Existuje spousta dalších oblastí, například jak jsou země odolné vůči narušení v kyberprostoru a dalším hrozbám,“ myslí si Hamilton.

Bývalý americký velvyslanec v Česku Norman Eisen naopak charakterizuje vztah nastupující administrativy k Evropě jako „chytrou lásku“.

„S Bidenem uvidíte návrat ke stabilnímu, normálnímu spojenectví. Bude zde určitě návrat k tomu, na co jsme byli zvyklí předtím. Určitě zde bude zásadní pro všechny členy NATO, aby se snažili přiblížit závazku utratit dvě procenta za obranu. Tohle Trump ani nepochopil, o co se jedná. On nepochopil, že tohle není něco, co máte povinně zaplatit, ale že to je nějaký závazek, nějaká snaha,“ říká Eisen.

Trumpův vztah k evropským partnerům by se tak podle Eisena dal nazvat „šílenou láskou“ nebo láskou a nenávistí zároveň.

Podle bývalého demokratického kongresmana českého původu Roberta Mrazka se Biden bude chtít spojit s demokratickými státy proti diktaturám a autoritativním režimům: „Podle mě uvidíme nové investice do NATO a ujištění našich partnerů, že jsme v tom společně. Nebude to ale už test loajality – buď podpoříte všechno, co Spojené státy dělají, nebo přijde trest.“